Calcio. Serie D, il racconto in diretta di Sanremese-Ligorna (Live)

SANREMESE-LIGORNA 0-0

FInisce al 98' una sfida combattuta. Un punto che sa di vittoria per una Sanremese in 10 per oltre ottanta minuti

95' D'Antoni da lontano ci prova con una punizione conquistata sulla trequarti

93' Tussellino, appena entrato per Tassotti, al centro per Mariotti che manca l'impatto con la palla

90' saranno 6 i minuti di recupero

89' ammonito Bregliano per proteste

86' prosegue l'assedio del Ligorna

85' D'Antoni per Rocco

78' tiro cross di Bacigalupo, Maffi in corner. Dall'angolo, l'incornata di Conti termina di poco sopra la traversa

75' Dellepiane per Danovaro

74' gran cross di Tedesco per Lohmatov che non impatta bene la palla davanti a Gentile

72' Mariotti per Miccoli nei genovesi

65' Ghinassi per Islam nel Ligorna

60' Bacigalupo si libera bene ma calcia alle stelle

57' Conti insacca di testa ma dopo aver spinto Cesari che lo stava marcando. L'arbitro annulla

54' da corner Miracoli di testa centra la traversa. Cresce la pressione ospite

52' sull'asse Bacigalupo-Miracoli-Conti quest'ultimo stavolta tocca la palla ma la sua deviazione quasi accarezza il palo. Nella Sanremese entra Cesari per Giustarini

50' il cross di Tassotti taglia tutta l'area piccola e per poco Conti non arriva sulla palla

49' serpentina di Rocco che viene murato al momento del tiro

47' conclusione di Grosso fuori misura

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Col passare dei minuti, la Sanremese è sembrata non patire l'inferiorità numerica. Ma ci sono ancora 45 minuti

39' pallino del gioco in mano al Ligorna, una Sanremese ordinata si difende bene. Va al tiro Bacigalupo dopo un'azione insistita, ma la conclusione è velleitaria

30' conclusione di Rocco di poco a lato. Gentile l'aveva battezzata fuori

28' piccola tegola per Pastorino: Cericola prende un colpo e non riesce a proseguire, al suo posto l'ex Conti

27' altra azione manovrata dei padroni di casa, tiro di Larotonda deviato in corner

25' cross di Raggio, Gentile anticipa Giustarini

20' giallo a Giustarini per fallo su Tassotti

18' si sta giocando a una porta: per la Sanremese è diventata una partita lunghissima

14' assedio Ligorna: doppia occasione Miccoli-Cericola, prima Maffi e poi una deviazione salvano i matuziani

10' Tassotti si invola verso la porta, trattenuta plateale al limite dell'area di Rimondo e rosso diretto. Sanremese in 10

6' più propositivo il Ligorna in questi primi minuti, i padroni di casa si sono proposti una sola volta in avanti ma timidamente

1' inizia il match

SANREMESE: Maffi, Bregliano, Larotonda, Maglione, Tedesco, Rocco (85'D'Antoni), Monticone, Raggio, Lohmatov, Giustarini (52' Cesari), Rimondo. A disp. Bohli, Bechini, Di FIno, Ranelli, Grancara, Pasquale, Incorvaia. All. Gori.

LIGORNA: Gentile, Danovaro (75' Dellepiane), Miccoli (72' Mariotti), Grosso, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Cericola (28' Conti), Lionetti, Islam (65' Ghinassi), Tassotti (93' Tussellino). A disp. Atzori, Botta, Moramarco, Vassallo. All. Pastorino.

ARBITRO: Copelli di Mantova.