Ottimizzare un sito web: la guida definitiva in 5 punti

Nello sconfinato mondo di internet, il numero di siti web è davvero impressionante. Per farsi trovare nel momento giusto, è necessario che il tuo sito web compaia nella cosiddetta SERP, cioè la lista dei risultati nel motore di ricerca. Il lavoro di ottimizzazione dei website si realizza intervenendo su più fronti; ne abbiamo individuati ben 5 per aiutarti nel tuo viaggio alla conquista di internet e del successo.

1. Usare keyword mirate

Per uno sviluppo di siti web ottimizzati, all'interno del contenuto testuale occorre usare delle keyword mirate scelte con cura. Per individuare le parole chiave giuste entrano in gioco diversi aspetti; ad esempio, tieni conto del pubblico target, della strategia, degli obiettivi della comunicazione, dei tuoi competitor. Le keyword non sono altro che gruppi di parole che un utente medio digita su Google quando cerca quello che gli interessa. Le giuste parole chiave sono sia generiche che specifiche e vanno mixate tra di loro per ottenere il risultato che speravi.

2. Creare titoli e descrizioni adeguate

Tutti gli elementi del tuo sito web ottimizzato come l’url, i titoli, le descrizioni e i tag vanno rinominati in modo utile, usando di nuovo la keyword ove possibile. I contenuti del portale, anche quelli tecnici non immediatamente visibili dall'utente, devono portare con sé il messaggio. Per far arrivare la comunicazione in modo efficace, deve essere presente dappertutto. Tuttavia, ciò non significa esser ridondanti e trascurare il contenuto in sé che deve restare utile, informativo e interessante per il navigatore.

3. Migliorare gli aspetti tecnici

Il motore di ricerca avvalora il tuo portale internet se veloce e si carica subito. Per farlo, agisci sugli aspetti tecnici. Se un utente qualsiasi dovesse capitare sul tuo sito web e andarsene perché le pagine si caricano lentamente tornando sul motore di ricerca, questo ti fa perdere punti.

4. Snellire la navigazione

Il sito ottimizzato per il web ha una navigazione intuitiva e snella, in una parola user friendly. Si tratta di un altro aspetto che i motori di ricerca premiano. Vale a dire che il tuo website ha percorsi stabiliti, rapidi e fluidi che guidano l’utente verso le informazioni cruciali e /o i prodotti da vendere. In pochi click, l’utente deve riuscire a trovare quello che sta cercando, altrimenti se ne va altrove, peggiorando la SERP.

5. Fare link building

Per far sì che Google, il motore di ricerca più usato, avvalori il tuo sito internet, investi in link building. Si tratta di un’attività imprescindibile per la SERP che consiste nel creare contenuti editoriali su altri siti web al cui interno è presente un collegamento che rimanda alla tua pagina web.

Quando il motore di ricerca vede che molti siti parlano del portale, questo viene premiato suggerendolo di più all'utente. Il lavoro è a lungo termine poiché i risultati si vedono nel tempo. Infine, occorre che nel world wide web si continui a parlare del tuo portale; se lo abbandoni, perde posizioni a favore dei tuoi numerosi concorrenti.