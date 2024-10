La stagione del Sanremo Rugby riparte con tre formazioni Under un campo tra Pian di Poma e Imperia

Riparte la stagione del Sanremo Rugby con tre formazioni scese in campo nel fine settimana tra Imperia e il campo di Pian di Poma.

Gli Under 8 sono stati impegnati nel capoluogo affrontando Superba oltre ai padroni di casa. “Un’ottima partenza che hanno affrontato le partite carichi di entusiasmo e voglia di giocare - commenta il tecnico di categoria, Ilaria Latronico - sono molto contenta della loro reazione in questo primo raggruppamento della stagione, come dei veri leoni hanno portato in campo la grinta. La squadra deve ancora amalgamarsi, abbiamo accolto qualche Under 6 e lasciato crescere qualche elemento con gli Under 10. Siamo appena all’inizio, abbiamo tutta l’annata per fare un bel percorso di crescita insieme. Ci aspettano tante belle occasioni di gioco, la prossima sarà il 12 ottobre a Cogoleto”.

Anche gli Under 10 sono scesi in campo a Imperia, contro Cogoleto, Superba e Province dell’Ovest oltre alla squadra di casa. “I nostri leoncini hanno disputato tutte le partite con grinta, riuscendo a giocare ad armi pari - dice il tecnico Giacomo Battistotti - ci sarà ancora da lavorare all’uscita dal frontale , soprattutto, quando siamo bloccati, a cercare gli spazi a largo. Sono sicuro che passeremo una bellissima annata”.



A fare gli onori di casa a Pian di Poma sono stati gli Under 14 che hanno ospitato Imperia e Cogoleto. “Un primo impegno stagionale all’insegna della positività - conclude il tecnico Diego Capelli - tanto il lavoro da fare sia in ottica tecnico-tattica, sia per la formazione di un ‘gruppo squadra’. Il sodalizio con i Reds di Imperia mette in luce il piacere di stare insieme e di collaborare. Le sfide che abbiamo affrontato in campo ci danno lo spunto per alzare l’asticella durante gli allenamento e imporci diversamente in partita. È importante che i ragazzi giochino il più possibile per fare esperienza e divertirsi insieme. Siamo molto soddisfatti”.