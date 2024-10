Calcio giovanile. Under 16 e Under17 dell'Ospedaletti iniziano la stagione con il piede giusto

Iniziano con un doppio successo contro il Campomorone Sant’Olcese le stagioni degli Under 16 e Under 17 dell’Ospedaletti.

I ragazzi allenati da mister Leandro Di Franco si sono imposti con un 3-0 tra le mura amiche firmato dalle reti di Quartiere, Magnani e Borella. Successo per 2-0 in trasferta, invece, per la squadra di mister Paolo Sturaro grazie ai gol di Morgana e Rahi.

Battuta d’arresto, infine, per la Juniores contro la Genova Calcio, capolista del campionato regionale di Eccellenza.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Genova Calcio 1-4

Marcatori: Colucci

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Moglan, 5 Materazzi, 6 Cascone, 7 Lazri, 8 Molinari, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Sartori

A disposizione: 12 Sambito, 13 Santarsiero, 14 Barbagallo, 15 Touay, 16 Tantan, 17 Mamone, 18 Mbthi, 19 Sismondini, 20 Mema

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 3-0

Marcatori: Quartiere, Magnani, Borella

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Urciuoli, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Quartiere, 7 Pesce, 8 Turrini, 9 Condoluci, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Vinciguerra, 14 Micaroni, 15 Valente, 16 Magnani, 17 Borella, 18 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 0-2

Marcatori: Morgana, Rahi

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Zouggarh, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Morgana

A disposizione: 12 Fururi, 13 Gullo, 14 Cimardi, 15 Bruzzoni, 16 Rodigari, 17 Spaggiari, 18 Sottocasa

Allenatore: Paolo Sturaro