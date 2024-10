Arma di Taggia, ottima la due giorni di basket in piazza Chierotti (foto)

Ancora una volta un fiume di grandi e piccoli baskettari si è riversato nella ormai classica Kermesse che chiude l’estate in Piazza Tiziano Chierotti. 157 atleti iscritti, nati dal 2016 al 1971, divisi in 49 squadre e 7 categorie, fra queste, per la prima volta, quella dedicate alle Girls.

Come sempre l’organizzazione dell’Olimpia Basket, la società che raccoglie iscritti da Sanremo, Arma e Taggia, ma anche dalla Valle Argentina, da Riva e S. Stefano e Imperia, ha preferito i “gironi all’italiana” piuttosto che le eliminazioni dirette, predisponendo quindi un programma fitto di partite e gare di abilità.

153 gli incontri di street basket 3 contro 3 (tranne la categoria Familyche vedeva un 2 contro 2, con squadre formate da un genitore e un figlio) con musica hip-hop per caricare i giocatori e il pubblico.

La giornata di sabato ha visto confrontarsi le categorie dei più grandi, con compagini che andavano da Ventimiglia a Como. Ecco i risultati.

Cat. SENIOR+ROOKIES

1° posto: Vinciamo per la Monica

2° posto: The Brick Team

3° posto: BCF

MVP: Jacopo Gastaldi

Gara di tiri: Massimo Boeri

Cat. JUNIORS (2010-2011)

1° posto: TGM Team

2° posto: Amici del campetto

3° posto: Slam Dunk Stars

MVP e Gara di tiri: Andrea Vimercati

Ancora più intensa e vissuta la giornata di domenica, con il coinvolgimento di tutti i bambini e le famiglie. Vince la CentropastoreCUP per la terza volta la famiglia Frontero, nel 2017 (papà Fabio e Giovanni insieme alla fam. Guariglia), nel 2022 e nel 2024 (papà Fabio e Gemma).

Cat. FAMILY (un genitore e un figlio 2013-2014-2015)

1° posto: FronteroWarriors

2° posto: Arma Liberty

3° posto: The Case'sHistory

Gara di tiri papà: Sandro Rocca

Gara di tiri mamme: Silvia Bregliano

Cat. Beginners (2012-2013)

1° posto: PALEGI Diano

2° posto: RedCats

3° posto: Ringo Basket Boys

MVP: PapuBangali/Mureddu Bamba

Gara di tiri: Riccardo Cusimano

Cat. Girls (2012-2013-2014)

1° posto: International D&D team

2° posto: Golden Girls

3° posto: Ventimiglia Girls

MVP: Francesca Vitale

Gara di tiri: Gemma Frontero

Le squadre vincitrici e le seconde classificate potranno partecipare alle finali nazionali del 2025 del circuito LB3, canotte originali NBA in premio ai vincitori della gara di tiri e al miglior giocatore della categoria (MVP) ma per tutti una medaglia e il ricordo di una giornata di sole passata a giocare, in riva al mare, sotto le palme, con la palla a spicchi e tanti amici: "sembrava Los Angeles ma era Arma di Taggia".