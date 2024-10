Presentati ufficialmente i candidati alle elezioni regionali di Forza Italia, Scajola: “Lista rappresentativa per tutto il territorio imperiese”

Sono stati presentati ufficialmente oggi a Genova i candidati alle prossime elezioni regionali nelle liste di Forza Italia. Tra questi quelli della provincia di Imperia: Marco Scajola, Chiara Cerri, Cristina D’Andrea e Francesco Ghilardi.

Presenti, per l’occasione, il segretario nazionale del partito azzurro e vicepremier Antonio Tajani, il suo vice e presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Consulta di Forza Italia ed europarlamentare Letizia Moratti e il candidato presidente del centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci.

“Sono certo – dichiara il capolista Marco Scajola - che questa lista otterrà un ottimo risultato contribuendo alla crescita di Forza Italia e, soprattutto, alla vittoria di Marco Bucci. Abbiamo creato un giusto mix di esperienza e gioventù coinvolgendo l’intero territorio provinciale. Ringrazio Antonio Tajani e Alberto Cirio per la fiducia che ci hanno accordato. L’obiettivo è quello di lavorare con determinazione e concretezza per continuare a migliorare la nostra amata Liguria”.

“Metto a disposizione di Forza Italia – sottolinea Chiara Cerri - lo stesso impegno che ha contraddistinto i miei ultimi quattro anni da consigliere regionale. Mi auguro che l’esperienza maturata possa essere utile per i cittadini e, in generale, per il successo del candidato Bucci. Un sentito grazie ai vertici del partito per aver creduto nella mia persona e nelle mie capacità”.

“Colgo con particolare entusiasmo – dice Cristina D’Andrea - questa opportunità che mi è stata data. Affronterò questa mia prima campagna elettorale regionale, con il massimo impegno e con estrema dedizione; perché credo nella politica del fare, nella politica del sì, nella politica delle opportunità, dello sviluppo e della crescita”.

“Sono emozionato e grato – spiega Francesco Ghilardi - di poter partecipare a queste elezioni, portando il mio contributo a Forza Italia e a Marco Bucci. Mi auguro che le mie competenze possano essere messe al servizio della nostra amata Liguria”.