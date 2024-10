La meme coin FLOCK è la prima a presentare il sistema Vote-to-Earn

Le criptovalute hanno tanti sistemi di funzionamento differenti. Esistono i Play-to-Earn, gli Share-to-Earn, Learn-to-Earn e così via. Per questo motivo i team di sviluppo delle meme coin cercano di innovare costantemente introducendo nuovi meccanismi per favorire la partecipazione della community. D’altronde, le meme coin vivono proprio di supporto da parte degli investitori.

Con Flockerz viene introdotto un nuovo sistema chiamato Vote-to-Earn, che ricompensa gli utenti in base alla loro partecipazione, dando anche un senso di potere alla community, che può quindi votare sulle decisioni da prendere in merito al futuro della meme coin. Essendo la prima meme coin a introdurre un rapporto così stretto con gli investitori, ha già acquistato trazione tra i trader, superando agevolmente il traguardo dei 330.000 dollari in finanziamenti.

The flock is flying high! We’ve officially crossed $300K! pic.twitter.com/MsLc5PeoyX — Flockerz (@FlockerzToken) September 28, 2024

Il potere dello stormo

Dall’apertura della prevendita, gli investitori hanno preso d’assalto la pagina, iniziando subito a racimolare token FLOCK a un prezzo favorevole. Questo grazie anche ai vantaggiosi ritorni passivi che al momento il token offre. Bloccando FLOCK in staking, infatti, si può accedere a una APY superiore al 7500%.

Un doppio vantaggio, quindi, che i trader non si stanno lasciando sfuggire, soprattutto se consideriamo che Flockerz potrebbe essere un progetto dall’alto potenziale innovativo sul mercato.

Il sistema di governance decentralizzata ha da sempre giocato un ruolo principale nell’interazione tra investitori e criptovalute. Solitamente, il rapporto è sempre subalterno a queste ultime, con i team di sviluppo a prendere la maggior parte delle decisioni, anche quelle che possono avere un impatto negativo sulle finanze degli investitori. In questo caso, però, FLOCK punta a rimodulare questa interazione, dando allo “stormo” il potere di decidere del futuro della meme coin.

I detentori del token hanno voce in capitolo, potranno attivamente votare e guidare la meme coin verso nuovi orizzonti, trasformandoli così da passivi spettatori a partecipanti attivi. Un cambio di marcia che ha già conquistato migliaia di utenti che partecipano attivamente sulla pagina X o il canale Telegram di Flockerz.

Flockenomics e visione futura

Dando uno sguardo alla tokenomics del progetto si può notare una certa attenzione alla sostenibilità e crescita futura. In questo caso, però, il nome è a tema con il progetto ed è stata ribattezzata “flockenomics”, un modo simpatico per dare impronta e personalità. La suddivisione è la seguente:

20% allocato per la prevendita, ovvero l’acquisto prima che il token arrivi sugli exchange

25% allocato per le ricompense di staking

25% per la tesoreria del progetto, chiamata Flock Vault

20% per il marketing

10% per la liquidità

Il progetto permette così di essere ben finanziato e presentato in maniera ottimale agli investitori. Non bisogna sottovalutare poi l’attento scrutinio a cui Flockerz è stato sottoposto, con due verifiche di sicurezza operate da Coinsult e SolidProof. Grazie a queste due, gli investitori possono acquistare FLOCK in maniera del tutto sicura, senza temere falle di sicurezza o problematiche come rug pull e simili.

La prevendita è solo il primo passo per questo progetto che ha una roadmap ben stabilita e orientata al futuro. La seconda fase prevederà un'ulteriore espansione e anche collaborazioni con personaggi influenti nel mondo delle criptovalute.

Infine, il terzo passaggio prevede il lancio del modello Vote-to-Earn. Sarà proprio in questo momento che i detentori di FLOCK potranno far sentire la propria voce in merito alla governance del token, gestendo tutte le decisioni principali in maniera comunitaria, con un sistema di voto democratico.

Vantaggi dell’acquisto in presale

Acquistare il token FLOCK in questa fase di prevendita è chiaramente un modo intelligente di posizionarsi in maniera vantaggiosa sul mercato. Al momento il costo di un token è di 0,0056559$, un prezzo sufficientemente contenuto per consentire potenziali ritorni al momento del listing. Quando FLOCK verrà quotato sugli exchange decentralizzati e centralizzati, infatti, potrebbe vedere un’impennata nel valore, concretizzando così guadagni per tutti i primi investitori.

Vale la pena considerare l’entrata fintanto che il prezzo è basso, poiché questo aumenterà durante il corso della presale in maniera progressiva. Allo stesso modo, più sono gli investitori che bloccano FLOCK in staking e minori saranno le ricompense. Sono progetti giovani come Flockerz a stimolare la crescita delle meme coin, permettendo di diversificare gli investimenti e uscire dal sentimento di stagnazione che molte criptovalute vivono in questo periodo.

Vai alla presale di Flockerz