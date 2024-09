Volley: Bam Lpm Monvi supera Allianz Diavoli Rosa, al Piemonte il 2° atto del ‘Dado Tessitore’ (foto)

Successo del Piemonte anche nel 2° atto della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore. Dopo la vittoria di Chieri nel test match di A1, il torneo Under 16 femminile, svoltosi nel weekend presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, è andato in archivio con il trionfo del Bam Lpm Monvi di coach Luca Peron. La formazione monregalese, espressione del club la cui prima squadra milita in Serie A2, si è imposta 2-1 (25-21, 13-25, 15-11) in un’entusiasmante finale (ultima dei venti incontri disputati nelle due giornate) sull’Allianz Diavoli Rosa Brugherio (Mi) di Matteo De Berardinis, al cospetto di un folto pubblico. Al terzo posto un’altra compagine piemontese, il Team Volley Lessona (Bi), 2-0 ((25-18, 25-19) nella finalina al Valle Belbo Canelli (At). La classifica finale si completa, nell’ordine, con Cogovalle Genova, Club76 PlayAsti, Imperia Volley e Team Volley Lessona Blu.

Queste le giocatrici cui sono andati i premi individuali: Virginia Sola (mvp Trofeo Laboratorio Ct, Team Volley Lessona), Gaia Di Dio Vitali (palleggiatrice, Valle Belbo), Vittoria Tallone (schiacciatrice, Monvi), Irene Bielli (Diavoli Rosa, centrale), Anna Cappa (opposto, Monvi), Rosa Angelica Signori (libero, Diavoli Rosa).

La cerimonia di premiazione è stata nobilitata dalla presente di Daniele Sottile, 45enne palleggiatore che in questa stagione milita in A2 con il Cuneo, club che l’ha lanciato nella massima categoria quando ancora non era maggiorenne. Sottile ha vestito 62 volte la maglia della nazionale (esordio nel 2001), aggiudicandosi la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e il bronzo all’Europeo 2015. Con le giovanili azzurre ha vinto due Mondiali prejuniores. Nel palmares di Sottile, a Sanremo per seguire la figlia Giulia, ci sono anche uno scudetto (nel 2022 a Civitanova), due edizioni della Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea (con Cuneo) e tanti altri trofei.

A consegnare i numerosi riconoscimenti sono stati anche l’assessore al turismo e sport del Comune Alessandro Sindoni, la componente del cda di Amaie Energia Liliana Di Falco, il presidente del comitato provinciale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Giuliano Ferrari, Giuseppe Tessitore in rappresentanza della famiglia e lo staff della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, con a capo il presidente Cesare Fagnani.

Il nuovo albo d’oro del torneo giovanile femminile della Sanremo Cup Tessitore, in precedenza riservato alle Under 14, è ora il seguente: 2024 Bam Lpm Monvi; 2023 Cogovalle; 2022 Paladonbosco Genova; 2019 PlayAsti; 2018 Nlp Sanremo; 2017 PlayAsti; 2016 Union Volley Pinerolo.

Il terzo e ultimo atto della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore sarà dedicato, come accade dal 2016, agli uomini. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, sempre presso il Mercato dei Fiori, avrà luogo un torneo nazionale Under 15 maschile, con protagoniste otto squadre: Bper Banca Modena, Volley, Univolley Tecnocasa Carpi, Allianz Diavoli Rosa Milano, Volley Montichiari, Volley Parella Torino, Sant’Anna Tomcar San Mauro Torinese, Colombo Genova e Alassio Toirano. Per la prima volta l’appuntamento sarà legato al Memorial Mikael Brugnara (Trento, 1-2 marzo 2025), cui parteciperà la vincitrice del tabellone della Città dei Fiori.

Organizzazione. La 40a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è promossa dalla Nlp Sanremo sotto l’egida della Fipav ed è inserita da sempre nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo, si avvale del contributo di Regione Liguria ed è patrocinata da Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo. Laboratorio CT è il main sponsor.