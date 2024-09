Canottaggio: splendida vittoria a squadre per la Canottieri Sanremo al 'Trofeo del Presidente' a Savona

Vittoria della Canottieri Sanremo al ‘Trofeo del Presidente della Repubblica’ a Savona, grazie ai risultati conseguiti sabato e nella giornata di domenica.

I ragazzi di Monica Albarelli ed Enrico Amabile hanno vinto 14 ori e numerosi argenti e bronzi nelle due giornate di regate. I due tecnici così commentano i risultati dei loro giovani: "Siamo soddisfatti dei risultati di questa ultima gara dell’anno. Risultati che confermano la bella stagione agonistica che ci ha visto primeggiare in tutte le categorie dai più piccoli agli Under 18. Una stagione coronata poi dalla partecipazione della nostra Amanda alle paralimpiadi". Sotto i risultati di oggi nelle categorie under 16 ed under 18:

K1 ragazzi 200

1° Matteo Vitulano

k1 ragazzi 500

2° Matteo Vitulano

k1 ragazze

1a Viola Pompili

2a Valentina Pompili

3a Carolina Sanchez

k2 ragazzi

1° Matteo Vitulano e Simone Semeria

k2 ragazze

1e Viola e Valentina Pompili

k2 misto

1° Ibrahim Cherif e Carolina Sanchez

2° Marina Lisi e Simone Semeria

k4 ragazzi

1° Vitulano-Semeria-Rico-Cherif

k4 ragazze

1° Pompili-Pompili-Sanchez-Dos Santos

k1 junior femminile

2° Beatrice Pignotti

k2 junior femminile

1a Martina Lisi e Carolina Sanchez

k2 junior maschile

2° Matteo Vitulano e Simone Semeria

k4 junior femminile

1° Pompili-Pompili-Pignotti-Dos Santos

k1 200 senior femminile

3a Camilla Pompili

k1 500 femminile

3° Camilla Pompili

k2 senior femminile

1° Camilla Pompili e Beatrice Pignotti

Questi invece i risultati del sabato nelle categorie under 14;

Allievib4.20

1 Mattia Salvi

Allieve b 5.20 f

3° Rafalea Van Den Boom e Serena Lisi

Allieve 4.20

3a Serena Lisi

4a Rafalea Van Den Boom

Cadetti a

1 Nicolò Trosso

Cadette a

1a Noemi Scordino

6a Janaina Dos Santos

k4 Cadetti b misto

1° Grancini-Sanchez-Scordino-Boeri

4 k4 misto

Rosso-Dos Santos

k2 cadetti

3° Enea Grancini-Riccardo Boeri

k1 cadetti b

4° Tommaso Sanchez