Desirée Negri, candidata alle elezioni regionali nella lista 'Patto civico e riformista' a sostegno di Orlando, risponde all'appello di Mara Lorenzi sulla sanità

“Gentile dottoressa Mara Lorenzi,

ho letto con attenzione il suo articolo su Sanremonews riguardo all'importanza di concentrarsi sulla sanità in vista delle prossime elezioni regionali. Condivido pienamente il suo appello e desidero assicurare che, in qualità di candidata alle elezioni regionali, la sanità ligure sarà al centro della mia agenda politica.



Il mio slogan, ‘Curiamo la Liguria’, riflette il mio impegno a garantire che le case della comunità, finanziate dal PNRR, non diventino scatole vuote , ma piuttosto luoghi vitali e funzionali. È fondamentale che queste strutture rappresentino un primo punto di accesso per chi ha bisogno di cure e assistenza immediata, contribuendo così a ridurre la pressione sui pronto soccorso.



Azione, il partito che rappresento come segretario provinciale, ha sempre messo la salute al primo posto. Abbiamo elaborato un piano sanitario articolato, che comprende 12 proposte concrete: dalla riduzione delle liste d'attesa, a un snellimento della governance, fino a soluzioni per arginare le fughe dei liguri verso altre regioni in cerca di cure adeguate.



Credo fermamente che, unendo le forze e ascoltando le esigenze dei cittadini, possiamo costruire un sistema sanitario più forte e accessibile per tutti. Lavorerò instancabilmente per rendere la sanità ligure un modello di riferimento, dove ogni persona possa ricevere l'attenzione e le cure necessarie.



La ringrazio per il suo impegno e per aver sollevato un tema così cruciale.

Con stima

Desirée Negri”.