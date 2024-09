Grande successo per il 4° SportAbility Day

Oltre mille ragazze e ragazzi con disabilità fisica, motoria, sensoriale e intellettivo relazionale hanno partecipato alla quarta edizione dello SportAbility Day, la più grande festa sportiva inclusiva organizzata da Stelle nello Sport al My Sport Village Sciorba con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genovae Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip, Special Olympics, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il supporto tecnico di MySport eMunicipio Media Valbisagno.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e nella Settimana Europea dello Sport sotto l’egida della Commissione Europea con il patrocinio del Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e Salute, si è aperto con una emozionante sfilata, aperta dalle stelle liguri dello sport paralimpico e special: Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 stile libero e Eleonora Mele, 6° nella crono e 8° su strada nel ciclismo. Al loro fianco ospiti d’onore Giusi Parisi (L’Italia in Tandem), Fabio Incorvaia (Jet Ski), Marta Cantero (Chiavari Nuoto), Vittoria Oliva (Tennistavolo Verzuolo), Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo), Eleonora Ferroni (LNI Chiavari e Lavagna), Agnese Spotorno e Emmanuel Parodi (Cambiaso Risso for Special), Bogdan Tadeusz Lawicki (My Sport Sciorba), Enrico Zappavigna (CUS Genova), Giovanni Sciaccaluga (Doria Nuoto Loano 2000), Fabio Cazzanti (Nazionale Calcio e Sci Ipovedenti), Andrea Azzarito (Nuotatori Genovesi), Tommaso Libertini (Genova Badminton Club), Federico Minnai (nuoto paralimpico) e numerose "Legend" di Genoa e Sampdoria quali Marco Nappi, Mario Bortolazzi, Simone Spinelli, Marco Lanna, Giovanni Invernizzi e Christian Puggioni.

Gli assessori allo Sport di Regione (Simona Ferro) e Comune (Alessandra Bianchi) hanno consegnato un Oscar di Stelle nello Sport a Francesco Bocciardo per il suo straordinario quarto titolo paralimpico conquistato a Parigi 2024 nei 200 stile libero. Riconoscimenti speciali anche per Eleonora Mele, dalle mani di Laura Patrignani (coordinatrice regionale scolastica Educazione Fisica) e dei vicepresidenti del Coni Andrea Fossati e Furio Ginori. Un Oscar speciale a Fabio Incorvaia, inventore della Jet Ski Therapy premiato da Ilaria Cavo e dalla coordinatrice regionale di Sport e Salute Michela Carfagna.

Sono state 40 le discipline e attività sportive, provate dalle famiglie di ragazzi con disabilità grazie al supporto di 60 istruttori qualificati. Grandi emozioni per gli eventi “integrati” di calcio, volley, basket e hockey, in cui atleti normodotati e con disabilità hanno giocato insieme, e per l'esibizione in piscina della campionessa mondiale Marta Cantero, insieme alla compagna Nadia Cabula. Un pomeriggio con protagonisti sul "sintetico" dello Sciorba Stadium le squadre del torneo di Calcio FICG Divisione Paralimpica e Sperimentale e in piscina, in particolare, ancora Francesco Bocciardo, insieme alle stelle del nuoto Federico Minnai e Andrea Azzarito, in acqua per uno spettacolare "staffettone inclusivo".

Grazie al prezioso contributo di Soroptimist Club Genova, sono intervenuti Giusy Parisi, protagonista dell’iniziativa “L’Italia in Tandem alla cieca”, l’Agesci con la “joelette” e Unitalsi. Aree di attività sono state allestite anche da Coni Liguria e Il Porto dei Piccoli.

Stefano Tilli, legend di Sport e Salute e Campione di Atletica Leggera (quattro Olimpiadi per lui), è stato l'ospite d'onore per la tappa genovese del “Plogging” organizzata, nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, da Sport e Salute e Cooperativa Erica. Una bellissima sfida in cui tutti i partecipanti hanno potuto correre e raccogliere rifiuti facendo del bene a sé stessi e all’ambiente. Appassionanti anche le corse sui 60 metri piani con i ragazzi di Cambiaso Risso for Special che hanno sfidato Stefano Tilli tra sorrisi e agonismo vero.

A tutti i partecipanti è stata offerta la merenda con focaccia, dolci Panarello e “I Pasticcini della Tartaruga” prodotti dalla Compagnia della Tartaruga, cooperativa sociale nata per creare opportunità di lavoro concrete e sostenibili per giovani con disabilità cognitiva (Compagniadellatartaruga.it). Tanti gadget per tutti grazie a Stelle nello Sport, Bper, Psa Italy, Sport e Salute e Coni Liguria.

A supportare famiglie e sportivi lo staff di Stelle nello Sport e Bic Genova supportato dagli studenti dell’Istituto Firpo Buonarroti. Importante è stata anche la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria con uno speciale progetto dedicato ai Poli scolastici, ma anche del Municipio Media Valbisagno, della “Disability Manager” del Comune di Genova e dell’Agenzia per la Famiglia.

Allo SportAbility Day anche l’indagine nazionale “Sport e disabilità” condotta dal CNR. per verificare l’accessibilità della pratica e delle strutture sportive alle persone con disabilità. Graditissimi ospiti alla Sciorba anche i ragazzi dell’Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli (IMFI), organizzazione di volontariato con sede nell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, che hanno realizzato un dipinto collettivo dedicato allo sport.

Lo SportAbility Day ha potuto contare, come sempre, su un grande gioco di squadra. Una festa per coloro che già fanno sport e soprattutto una occasione unica per coinvolgere ragazze e ragazzi con disabilità che ancora non hanno scoperto la “magia dello sport”! Hanno sostenuto lo SportAbility Day di Stelle nello Sport i Gold Sponsor

Erg, Bper, Iren Luce Gas e Servizi, Montallegro, Eco Eridania, Cambiaso Risso, MSC, Psa Italy, Novelli 1934 e i Partner Amiu, Italmatch, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, PRAI, ETT. Partner dello SportAbility Day sono Bic Genova, Soroptimist Club Genova, Federazione Regionale Misericordie Liguria.

Sul sito www.sportabilityliguria.it tutti gli aggiornamenti, le foto i video della giornata, così come sui canali social @stellenellosport e @sportabilityliguria.

SPORTABILITY: IL PROGETTO “INCLUSIVO” DI STELLE NELLO SPORT