Taggia: sportello Noi4You dedicato al tema della genitorialità neonatale

Mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione Pizzio Rivera in via Soleri 11 a Taggia, si terrà un laboratorio di autostima davvero speciale, condotto dalla psicologa Sofia Vachtsevanos dell'associazione Noi4You. Questo evento, organizzato dallo sportello Taggia-San Bartolomeo di Noi4You, rappresenta un'occasione unica per approfondire un tema di grande rilevanza per genitori di bambini piccoli: i "Terribili 2 anni".

I primi due anni di vita di un bambino sono un periodo ricco di scoperte e cambiamenti, ma anche di sfide. Tra il bisogno di protezione e la voglia di esplorare, tra la ricerca dell'autonomia e la naturale opposizione, i genitori si trovano spesso a fare i conti con atteggiamenti nuovi e inaspettati. Il dolce e obbediente bimbo di pochi mesi sembra trasformarsi in un piccolo ribelle, pronto a mettere alla prova la pazienza e l'autocontrollo di mamma e papà.

Durante l'incontro di mercoledì sera, ci sarà spazio per esplorare le emozioni e i sentimenti che accompagnano sia i bambini che i genitori in questa fase delicata. La dottoressa Vachtsevanos proporrà utili strumenti per affrontare al meglio le sfide educative, gestire il conflitto e mantenere una relazione serena con i propri figli. Inoltre, ci sarà l'opportunità di riflettere su aspetti più profondi e, a volte, inconsci dell'infanzia dei genitori, la cui comprensione può rivelarsi fondamentale nel rapporto con i piccoli.

Questo laboratorio non è solo un'opportunità di confronto, ma anche un momento di crescita personale, che permetterà ai partecipanti di rafforzare la propria autostima come genitori e di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della genitorialità.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, vi aspettiamo numerosi/e! Non mancate a questa preziosa occasione per crescere insieme ai vostri figli e affrontare con serenità il percorso educativo.