Taggia: palestre per gli istituti scolasti alle ex Revelli, un genitore "Quando si potranno avere?"

Un nostro lettore ci ha scritto in relazione alle scuole all’interno delle ex caserme Revelli di Taggia:

“E’ stato creato il liceo sportivo all’interno da 10 anni e poteva essere l’occasione per bonificare l’area e costruire impianti e strutture come e meglio di Ventimiglia. Invece la situazione è sempre precaria. Negli ultimi anni addirittura è stato eliminato un campetto di calcio per creare una struttura con delle aule per l’istituto alberghiero; per di più, da quanto abbiamo saputo, sorgerà senza una palestra. A proposito di palestre: a dicembre sono due anni che quella del liceo sportivo è stata chiusa! Ci va mio figlio che da quando ha iniziato questa scuola non ha avuto ancora l’onore di fare una lezione pratica al chiuso, se non grazie alla fantasia dei docenti di educazione fisica che si devono inventare sempre qualcosa per fare praticare attività motorie consone ad un liceo sportivo. Quando verrà presa in mano la situazione per risolverla in modo definitivo e dignitoso? Chiediamo al primo cittadino, sia in veste di sindaco o come consigliere provinciale, di fare qualcosa al più presto se tiene veramente alle attività sportive a scuola”.