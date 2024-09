Tremila spettatori per il Sanremo Padel Tour. Boom Liguria per numero di campi (+500%) e Imperia è da record

Sole e clima estivo per l'ultima giornata del Sanremo Padel Tour, l'appuntamento organizzato da E20 Sanremo nella Città dei Fiori, in piazza Cristoforo Colombo. Il "ouverture" del circuito che prenderà vita nel 2025 - con tappe previste in tutta Italia e in Costa Azzurra, più un master finale a Sanremo - si chiude nuovamente con i grandi campioni del padel in campo per un allenamento aperto gratuitamente al pubblico. Dopo il pienone del match di sabato pomeriggio, Federico Chingotto, "Momo" Gonzalez, Javier Barahona e Javi Garcia hanno raccolto un altro pienone di applausi dai tifosi arrivati numerosi per un selfie e un autografo a fine allenamento. Una conferma dello straordinario affetto mostrato dal pubblico verso gli idoli della "racchetta corta" - sono state più di tremila le presenze registrate nel weekend di partite, clinic e iniziative speciali - che testimonia la crescita vertiginosa del padel in Liguria.

I dati dell'impennata sono eloquenti: la regione ha registrato una crescita di oltre il 500% per numero di campi da gioco in soli quattro anni (dal 2020 al 2024) durante i quali i campi da padel in tutto il territorio sono passati da 31 a oltre 200, dei quali 80 nella provincia di Genova. La popolarità crescente della 'pala' nella regione ribadisce l'analisi del FIP World Padel Report, lo studio pubblicato dalla Federazione Internazionale Padel: l’Italia è la seconda nazione al mondo (sorpasso all'Argentina), dopo la Spagna, come numero di strutture, campi e giocatori di padel: oltre 9mila campi e un esercito di milione e mezzo di praticanti. E accanto ai boom di Lazio e Roma - assoluti protagonisti con quasi 2.000 campi - anche realtà come quella ligure confermano l'entusiasmo per il padel, certificato proprio dall'inclusione di Genova nel più importante circuito internazionale, il Premier Padel, con un torneo P2, l'equivalente di un '500' di tennis.

Oltre a Genova, evidenzia il FIP Research & Data Analysis Department, anche nelle altre province liguri il padel è uno degli sport con la maggiore crescita negli ultimi quattro anni: come sottolinea Carlo Ferrara, responsabile del centro studi della FIP: “A Imperia sono 45 i campi dedicati al padel e qui siamo al record, con un rapporto di 940 abitanti per ogni campo”. Nella città della Riviera dei Fiori, prosegue Ferrara, "si evidenzia un rapporto campi/abitanti tra i più bassi al mondo". E l'entusiasmo per la disciplina è certificato dalla grande affluenza di pubblico nella tre giorni del Sanremo Padel Tour in cui si incornicia il sold out della giornata di sabato, quando oltre ai big del padel sono scese in campo le star del calcio Albertini, Dida, Denis e Amoruso.

Il successo del Sanremo Padel Tour è stato celebrato anche nella serata di gala di sabato sera al Casinò di Sanremo, durante la quale sono intervenuti il sindaco, Alessandro Mager, l'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, oltre al presidente regionale della FITP, Andrea Fossati. Per Fulvio Gazzola, ad di E20 Sanremo e organizzatore dell'evento "si tratta solo del primo appuntamento di un progetto che vuole esportare, attraverso lo sport, il 'brand' Sanremo in tutta Italia. Un modo per valorizzare ancora di più il territorio della Riviera dei Fiori e per portare avanti una 'mission' che alla competizione sportiva vuole unire divertimento, inclusività, e ispirazione anche per i giovani atleti".