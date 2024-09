Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 29 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 29 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. Giornata dedicata all’introduzione al ciclo escursionismo a cura del Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Sanremo. Evento aperto a tutti, anche ai principianti (possibilità di affittare le bici). Info 334 3470317

9.30-18.30. ‘Sanremo Padel Tour’ (ultimo giorno): evento gratuito con la partecipazione di stelle del padel e del pallone. Campo allestito in Piazza Cristoforo Colombo (info e programma a questo link)

10.00. XLII Trofeo dei Presidenti, inserita nel calendario internazionale della Federazione italiana Canottaggio. Dal porto vecchio di Sanremo sino al nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 16 femminile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)



15.00. ‘Radice sul prato di Sanromolo’: piccolo evento dedicato ai bambini con una serie di laboratori e giochi, completamente gratuiti o a offerta libera + musica con Vera e Marco di Follie Musicanti e tornei di giochi di una volta. A cura dell'associazione Talea e di artigiani locali. Prato di San Romolo

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



9.30-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2024, 'Archeopedalata' sulla pista ciclabile raggiungendo le aree archeologiche, musei e monumenti che si trovano lungo la pista stessa. Presentarsi direttamente al passaggio a livello del Prino alle 9.30. Chi non ha una bici può noleggiarla presso Nolo Bici su nolobici.it. Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni stefano.costa@cultura.gov.it



10.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Alla Scoperta di Villa Grock’, visita accompagnata adatta a grandi e piccini: i partecipanti potranno ‘immergersi’ in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense. Museo del Clown Villa Grock, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



14.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, attraverso la lettura di documenti si indaga su alcuni aspetti della vita intorno al torrente Impero, spesso causa di diatribe che diventa elemento di unione e simbolo di pace. Archivio di Stato di Imperia in Via G. Strato 8B (parcheggio nel piazzale antistante), ingresso libero



15.00-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale



15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Alla ricerca del tesoro’: caccia al tesoro per bambini 6-12 anni. In giro per il Museo alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Museo Navale, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Percorsi artistici nella collezione Invernizzi’: speciale visita accompagnata alla collezione permanente di Villa Faravelli. Maci, Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.15-18.30. ‘Nessuno fuori’: evento nazionale a tema ‘L'inclusione delle persone con fragilità’. Tra i momenti clou: l'IncantaStorie, con Daniel Del Ministro + Giochi di una volta con Natalino Trincheri + Giochiamo con i sensi: attività sensoriale realizzata dalla Giraffa a Rotelle + Gustosa merenda. Parco Urbano, parchetto della Giraffa a Rotelle, info 329 9715795 (Susanna)



17.15. Spettacolo teatrale ‘Malacarne’, un testo che pone l'attenzione sulla condizione di vita all'interno degli istituti manicomiali femminili del secolo scorso. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513

21.00. Per l’ultimo appuntamento con le ‘Anteprime al Teatro Cavour’, ‘Imperia canta in Coro’ con esibizione della Compagnia Corale di Imperia, il Coro Mongioje, il Coro con Claudia, il Coro Monte Saccarello e il Parr Rock Choir. Presenta Maurilio Giordana. Teatro Cavour (evento gratuito), info 0183 701555 (prenotazione biglietti a questo link)

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI

8.30-17.00. 8ª Rievocazione Storica Trofeo Internazionale Motociclistico. A cura del Comitato Circuito Ospedaletti. Autodromo e altre location (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. Manifestazione di pallacanestro rivolta a bambini e ragazzi a cura del Centro Pastore Cup e Olimpia Basket. Piazza Tiziano Chierotti

SAN LORENZO AL MARE



10.00. Esposizione 500 d'epoca in Piazzale Logorio

DIANO MARINA



9.00. ‘Nuotata per un Sorriso’: nuotata a scopo solidale di 8 nuotatori e triatleti nello spazio acqueo compreso tra Diano Marina ed Imperia Porto Maurizio. Partenza dalla spiaggia Bagni Elena con termine nel porticciolo di Borgo Foce ad Imperia intorno alle 12. Ecentom della SorridiconPietro Onlus a sostegno del progetto ‘Diamo Qualità Alla Vita’ per la terapia palliativa domiciliare

10.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano un torneo non agonistico 4x4 misto (obbligo di almeno una donna in campo). Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole - Spiaggia ‘Ex Camandone’

CERVO



10.00. ‘Il Pennello d’oro’ (32ª edizione): estemporanea di pittura dedicata a tutti gli appassionati. Il tema dell’edizione 2024 è ‘I cinque sensi’ + laboratorio di ‘Art &Wine’, iniziativa abbina la pittura all’enologia, alla degustazione di vini locali. Carrugi del borgo (info e iscrizioni a questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)



CAMPOROSSO



12.00. Sesta Festa della Lumaca della Val Nervia a cura della Pro Loco di Camporosso. Palatenda di località Bigauda

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

DOLCEACQUA

8.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato (ultima domenica di tutti i mesi). Piazza Mauro e piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO



9.00. 2ª edizione ‘6 ore Ra Meesana M.T.B’ - 6ª Tappa Endurance Prestige Italy



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

11.00-13.00. Festa per il 5° anniversario dell'Ordine Monastico di Seborga: Messa solenne (h 11) + Presentazione delle decorazioni dell’Ordine monastico (h 12.30) + Presentazione ufficiale dei nuovi membri del governo (h 12.45) + Pranzo ufficiale (h 13)

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



REZZO

15.30. Per le Giornate europee del patrimonio, convegno su ‘Le pitture del Santuario: un omaggio a Dante’ a cura della professoressa Maria Pulvirenti. Interno del suggestivo Santuario della Madonna Bambina e del Santo Sepolcro

TRIORA

10.00-17.00. Festa del Plein Air & Festa del fungo: dalle 10.00 mercatino di prodotti tipici e artigianato locale, risotto, funghi fritti e tanta musica (h 10) + dalle 10.30 visite guidate del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: ultimo giorno della mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00. ‘Recital di pianoforet di Colin Pütz con brani di Beethoven, Chopin e Franck. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



7.30. ‘Prom’Swim 2024’: competizione sportiva con 5 gare individuali di distanze crescenti: 500 m, 1 km, 2 km, 5 km e 10 km. Ponchettes Beach (info e iscrizioni a questo link)





