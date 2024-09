Covid Italia, risalgono casi e morti: in Lombardia 3mila contagi in 7 giorni

(Adnkronos) - Tornano a salire i numeri del Covid in Italia. Nell'ultima settimana, dal 19 al 25 settembre, sono stati registrati 11.164 nuovi casi rispetto agli 8.490 del periodo 12-18 settembre (+31%), mentre i morti passano da 93 a 112. E' quanto indica l'ultimo bollettino settimanale pubblicato online dal ministero della Salute. A fronte di 85.030 tamponi effettuati (erano 81.586 nella rilevazione precedente), il tasso di positività aumenta dal 10,4% al 13,1%.

In particolare, sono oltre 3mila i nuovi casi di Covid il Lombardia in una settimana, quasi il 60% in più rispetto alla precedente.

Se il numero di casi sale quasi in tutte le regioni/province autonome, a guidare il trend ci sono i dati lombardi: 3.102 nuovi positivi nel periodo 19-25 settembre (erano 1.951 dal 12 al 18 settembre). Stabili i morti (21 rispetto a 20). I tamponi passano da 14.074 a 16.118 e il tasso di positività cresce di oltre 5 punti percentuali (dal 13,9% al 19,2%). Il tasso di positività più alto ce l'hanno però la Pa di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia (30,5% e 23,2% rispettivamente)