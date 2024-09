La Ginnastica Riviera dei Fiori riparte con la stagione agonistica: primi impegni nello scorso weekend tra Genova e Sanremo

E' ripartita domenica scorsa la stagione agonistica della Ginnastica Riviera dei Fiori con la sezione ritmica scesa in pedana nella prima prova dei Campionati Regionali Gold di Specialità e Individuale Juniores. Due le ginnaste ponentine in gara al Palazzetto di S. Eusebio a Genova che si sono confrontate con le migliori ginnaste della regione in queste prove dal livello tecnico elevato.

Per il campionato individuale (prevede la sola classifica assoluta data dalla somma dei 4 attrezzi palla, cerchio , clavette e nastro), Sofia Pugachev si è classificata al 5° posto. Nella specialità (classifica per attrezzo con la possibilità di eseguire due attrezzi a scelta) , esordio nell’attività gold per Marie Panizzi classificata al 6° posto al cerchio e 9a alle clavette. Questa prima prova è stata un’ interessante esperienza per queste due giovani ginnaste che durante l’estate si sono allenate con impegno e continuità, ma senza inutili ‘forzature’, seguite dai tecnici Lorenza Frascarelli, Ilaria Cavicchia , la coreografa Noemi Crisanti e supportate dall’intero staff tecnico della sezione. Nella seconda prova, in programma sabato prossimo sempre a Genova , l’obiettivo è migliorarsi e cercare di centrare il pass per la finale di zona tecnica .

In questo periodo tutti i nostri ginnasti delle sezioni agonistiche (di artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino) stanno preparando gare importanti del calendario del secondo semestre della FederGinnastica. Anche i corsi base sono ormai a regime , con le attività proposte nelle palestre comunali/scolastiche di Via Panizzi e Via Volta a Sanremo, il PalaRuffini e Elementari di Taggia in attesa della nuova disponibilità della palestra del Viale delle Palme di Arma .Dai primi giorni di ottobre partiranno anche i nostri corsi presso la palestra di Santo Stefano al Mare. Il trampolino elastico e la sezione maschile svolgono l’ attività nella palestra della ginnastica all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

"Grazie all’entusiasmo dei nostri tecnici e la disponibilità delle famiglie dei ginnasti che ci seguono con fiducia - dicono dalla RdF - abbiamo partecipato alla giornata dello sport proposta sul lungomare di Arma, nel pomeriggio di sabato 14 settembre, dal comune di Taggia. Numerosi i bambini che si sono alternati nel provare le nostre divertenti discipline, mentre la sera hanno potuto assistere al nostro spettacolo itinerante 'Ginnasticando sotto le Stelle' che ha coinvolto circa 80 nostri atleti. Molto partecipata e coinvolgente anche la festa di 'Sanremo in Sport' di domenica scorsa. Oltre 50 associazioni sportive , coinvolte dall’Amministrazione , si sono riunite per proporre molti sport, colorando i giardini di Villa Ormond e Nobel, la passeggiata Trento e Trieste e il cortile della Scuola Media Pascoli dove c’erano le postazioni della Ginnastica Riviera dei Fiori e della Polisportiva dei Fiori 2.3 che in questi spazi propone le attività multisport del GreenCamp Sanremo che partirà questa settimana per la 5 edizione. Questo progetto ,svolto in collaborazione con l’Olimpia Basket e la Nuova Lega Pallavolo , fa parte delle attività dei Centri Coni Regionali , che nell’occasione ci ha consegnato una targa per l’attività svolta nell’anno appena trascorso.