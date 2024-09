Elezioni regionali: ufficiale la candidatura di Marco Scajola capolista in Forza Italia

L’assessore regionale in carica Marco Scajola ha ufficialmente firmato oggi la propria candidatura alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Scajola sarà candidato come capolista di Forza Italia, a sostegno di Marco Bucci, nel collegio della provincia di Imperia.

“Con questa firma - sottolinea Scajola - rinnovo il mio impegno per il territorio. Credo fermamente nel duro lavoro svolto in nove anni da assessore regionale per migliorare la Liguria e per essere un riferimento di tanti cittadini e amministratori del ponente. Voglio quindi continuare a rappresentare l'imperiese contribuendo al suo sviluppo. Grazie a Regione Liguria questo territorio ha avuto attenzione e finanziamenti senza precedenti, da Ventimiglia a Cervo entroterra incluso, in materia di: rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica e scolastica, formazione, demanio marittimo. Presenza e atti concreti continueranno a essere la mia linea guida. L’obiettivo è quello di proseguire sulla strada intrapresa per i nostri anziani, i nostri giovani e per tutta la comunità imperiese e ligure. Sosterrò convintamente Marco Bucci, uomo del fare, amministratore capace che predilige i fatti alle parole e che sarà un ottimo Governatore”.