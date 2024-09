Successo per il progetto “Sanremo IN Sport 2024”: protagonista il tennis da tavolo (foto)

Successo per il progetto “Sanremo IN Sport 2024” fortemente voluto dall’Amministrazione Sanremese, in special modo dal Sindaco Alessandro Mager, da Alessandro Sindoni (Assessore al Turismo) e da Maura Ghisi (Consigliere Comunale Delegato Sport) dove 56 Associazioni hanno dato la propria disponibilità per far conoscere le discipline sportive del territorio matuziano.

"Alessandro Mager, numero uno della Città dei Fiori, è stato immortalato da immagini fotografiche mentre si cimenta sui tavoli blu messi a disposizione dal “T.T.Regina” - comunica l'associazione per la cittadinanza e bisogna sottolineare che il nostro Sindaco ha proprie qualità da buon giocatore di tennistavolo. Anche il vignettista “Palex” ha impugnato la piccola racchetta da Ping Pong coinvolgendo la sua famiglia a provare l’ebrezza della disciplina olimpica dal 1988."

La Scuola Pongistica del Club “reginotto” è da sempre onnipresente dal 1976 a tutte le iniziative di propaganda sociale che promuovono lo sport in generale e quest’anno ha avuto l’occasione di gemellarsi con gli amici scacchisti scambiandosi colpi universalmente intelligenti…

Nei mesi di luglio, agosto e settembre l’attrezzatura specifica del “Tennistavolo Regina” allestita presso il “Polo Sportivo Mercato Fiori Valle Armea Sanremo” ha ospitato “gratuitamente” cittadini matuziani e rivieraschi nonché turisti provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio e forestieri stranieri francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi ed ucraini.

Culmine dell’iniziativa è stata la “Festa Finale” svoltasi alcuni giorni fa presso lo splendido Parco di Villa Ormond e dove il Team della “Scuola Tennistavolo Regina Riviera dei Fiori” ha accolto bambini, giovani ed adulti nel Padiglione Pedriali. "L’Ex consigliera comunale Ethel Moreno ideatrice delle edizioni passate a fatto un giro fra gli stand di quest’anno augurando lunga vita a noi ed a tutto lo Sport della Città di Sanremo".

Per chi volesse approfondire le conoscenze tecniche del Ping-Pong rivolgersi al “Tennistavolo Regina Academy – Sanremo, Taggia, Imperia e Santo Stefano al Mare” può cercare l'associazione su FaceBook, su Google Maps oppure l’istruttore Raffaele Regina (Cell. 329.850.6016).