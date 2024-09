Sanremo: pronti, Padel? Via! E' iniziato questa mattina l'allestimento del campo che ospiterà i campioni nel weekend (Foto)

E’ iniziato questa mattina, sul solettone di piazza Colombo a Sanremo, l’allestimento del campo da padel con le relative tribune e tutte le attrezzature necessarie, per ospitare la prima edizione del ‘Padel tour’ che, dal prossimo anno dovrebbe diventare un appuntamento fisso per la città dei fiori. Da questa mattina è in città la ditta a cui è stata commissionata la costruzione del campo e delle tribune. Oltre alla struttura di gioco, infatti, verranno installati gli spazi per il pubblico e una tribuna d’onore e per i media.

Saranno tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio, con le grandi firme di SkySport, l'impegno inclusivo di Alessandro Ossola, protagonista azzurro alle Olimpiadi di Parigi nelle gare di velocità, oltre a tante iniziative speciali e quel pizzico di glamour che non guasta per una meravigliosa avventura di sport, spettacolo, inclusione e socializzazione firmata Sanremo.

Il Sanremo Padel Tour (evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia) andrà in scena dal 27 al 29 settembre in piazza Colombo. L'evento di fine settembre sarà l'ouverture di un tour di padel più ampio al via nel 2025 che si pone l'obiettivo (oltre alla promozione dello sport, della socializzazione e dell'inclusività) di ampliare il rapporto stretto e tradizionalmente intenso costruito nei decenni tra Sanremo e la Riviera dei Fiori e gli italiani attraverso i propri 'talenti': dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e la vasta agenda di eventi proposti in Riviera. In pratica il progetto è quello di organizzare una serie di tappe in Italia e in Costa Azzurra e, quindi, a fine anno organizzare le ‘Finals’ proprio a Sanremo con i big del padel ma anche con grandi personaggi dello sport e del giornalismo.

È quindi grande l'attesa per i fuoriclasse del padel che arriveranno a Sanremo a pochi giorni dal prossimo Mondiale di Doha: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), ‘Momo’ Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 per un grande match al termine della quale si concederanno al rito dei selfie e delle firme di palline, magliette e tutto quanto fa autografo. E non saranno gli unici big del padel, perché nella tre giorni del Sanremo Padel Tour si accenderà il talento di due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - figura memorabile del padel mondiale, pluricampione del mondo, oggi coach - e Marcela Ferrari, ex grande giocatrice, già coach di Fernando Belasteguin - il più grande giocatore di sempre e sportivo più titolato al mondo - e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari.

Oltre ai 'clinic' e agli allenamenti con i campioni, Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida VIP tra quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis, che pure incontreranno i tifosi dopo l'esibizione. In campo anche quattro grandi volti di Sky Sport: dalle 'voci' del padel Gianluigi Bagnulo e Alessandro Lupi, a Stefano De Grandis e Dario Massara, protagonisti di un altro match amichevole.

Non mancherà il momento con i piccoli talenti - con la partecipazione di Teo Savoldi, giocatore e maestro di padel, con un gruppo di Under 8 - e le iniziative di inclusività come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani, che ha appena preso parte alla spedizione azzurra di Parigi 2024. Oltre a eccellere nell'atletica leggera, Ossola è anche presidente dell'associazione Bionic People, nonché fondatore dell'Inclusive Padel Tour, nato per la promozione dell'integrazione e della diversità.