Pallavolo: con il Campionato di serie D alle porte, il Volley ArmaTaggia è pronto

La serie D Corradini Home si prepara per iniziare al meglio il campionato regionale con delle novità. Quest'anno ad affiancare il confermato Luca Ferrari è stato chiamato come secondo un veterano della pallavolo provinciale, Pietro Ravoncoli, che ha voluto fortemente sposare il progetto della società.

"E proprio per trovare la giusta condizione - si siega nel comunicato -, In questo week end si è svolto a Taggia un allenamento congiunto con gli amici dell'Audax Quinto Pallavolo Genova. Una due giorni di lavoro insieme, con allenamenti mirati e scambi di idee. Un buon feeling tra gli allenatori, da una parte i tecnici genovesi Matteo Goziglia e Sara Cadelago dall’altra Luca Ferrari e Pietro Ravoncoli, ha permesso alle ragazze di allenarsi con ritmo, tecnica e gioco, un mix favorevole per la loro crescita. Un’esperienza nuova con due squadre di serie D che sicuramente sarà rinnovata in futuro.

La serie D per il Vtat è il punto di arrivo per il nostro settore giovanile, basilare per il futuro, che quest’anno abbiamo cercato di valorizzare ancora di più con l’innesto di figure tecniche importanti, che vanno ad aggiungersi al team già presente".