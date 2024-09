Elezioni Regionali 2024: ultimi nomi anche dalla nostra provincia per le liste di Bucci e Orlando

Ultimi ‘botti’ per la presentazione delle liste alle prossime elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre con centrodestra e centrosinistra che stanno terminando il lavoro.

Dalla parte di Marco Bucci, in provincia di Imperia c’è di fatto un cambio di direzione, con Forza Italia che preferisce l’attuale Consigliere di opposizione a Ventimiglia, Cristina D’Andrea, all’ex Consigliere regionale Mabel Riolfo che, di fatto, aveva già cominciato la campagna elettorale. Non l’ha presa bene la Riolfo che, non volendo commentare l’accaduto, avrebbe anche deciso di lasciare definitivamente la politica.

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, nella lista civica a sostegno di Andrea Orlando ‘A testa alta’, compaiono tre esponenti della nostra provincia. Tra questi l’ex vice Sindaco di Sanremo, Leandro Faraldi, il medico imperiese Gabriella Manfredi, figlia del deputato Dc Manfredo ed il confermato Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli.