Doppio titolo Rowing e successo Sampierdarenesi al Campionato società

Liguria remiera ancora una volta protagonista sui campi di regata italiani. I Campionati Italiani di Società e il Trofeo dei Giovani, in scena insieme al Meeting Allievi e Cadetti in cui non sono mancati risultati importanti, hanno incoronato ancora una volta atlete e atleti nostrani, frutto dell’ottimo lavoro dei club.



Giornata da incorniciare per il Rowing Club Genovese. Oro per il 4 di coppia Over 17 di Federico Bordo, Giacomo Costa, Edoardo Marchetti e Tommaso Rossi. Costa e Rossi campioni d’Italia anche nel doppio over 17. Un argento firmato dal 4 di coppia over 17 con Maria Ludovica Costa, Vittoria Tonoli, Elisa Pecorella e Martina Fanfani. Bronzo per il 4 di coppia over 17 misto di Maria Ludovica Costa, Martina Fanfani, Edoardo Barabino e Federico Cacciacarne e per il 4 di coppia Under 18 misto di Olivia Lattanzio, Irene Dominici, Andrea Speciale e Federico Bordo. In virtù di questi piazzamenti, il Rowing è quinta assoluta su novanta società partecipanti.



La Canottieri Sampierdarenesi festeggia tre medaglie. Oro e titolo societario per il 4 con Under 18 dei gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla, in barca insieme a Roberto Gotz e Roberto Terranova con al timone Mattia Zambosco. Gli Strazzulla non si accontentano e poco dopo, a bordo del 2 senza, firmano un bel secondo posto. Sul podio, secondo, ci sale anche l’ otto over 17 con Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Roberto Gotz, Danilo Costa, Federico Gilioli, Jacopo Costa, Francesco Graffione e Roberto Terranova (tim Zambosco).





Speranza Pra’ seconda classificata nel doppio Under 18 con Alice Lauletta e Lucia Cambiaso e nel doppio misto Over 17 ancora con Lauletta e Davide Campanini, questa volta davanti all’Elpis Genova di Silvia Sciutto e Cesare Bozzo. Sportiva Murcarolo si piazza seconda nel 4 con Over 17 grazie a Giovanni Melegari, Matteo Pili, Michele Maspero e Pietro Sitia (tim. Filippo Lastrego). Velocior Spezia d’argento due volte, sia nel 2 senza Under 18 che nel 2 senza Over 17, con Francesca Torri e Greta Spissu.

Il Trofeo delle Regioni vede la Liguria al via con sei equipaggi. Oro per Bianca Bernardi e Francesca Brena (Speranza Pra’) nel doppio Cadette e la cadetta Maria Lucrezia Dittamo (Velocior) Bronzo per il doppio Cadetti di Diego Marques (Speranza) e Nicola Salerno (Elpis) il 4 di coppia Allieve C di Elisabetta Lanzoni, Ilaria Cataldo, Martina Lerici e Viola Bellicchi (misto Velocior-LNI Sestri Ponente).