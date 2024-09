Sanremo: in tanti ieri hanno visitato i 'Tatami' allestiti dalla 'Budo' alla Festa dello Sport

La Budo Sanremo, era presente ieri a #sanremoinsport con il Judo ed il Karate. Ha ospitato decine di giovani che si sono potuti cimentare nelle prove delle due discipline sul tatami messo a disposizione presso lo stand allestito nel piazzale delle scuole G. Pascoli. Graditissima la visita del Delegato CONI, Avv. Alessandro Zunino che nell’occasione della consegna della targa per i Centri CONI ha speso qualche parola di incoraggiamento verso i giovani atleti presenti, in vista delle imminenti competizioni.

Da tempo sono in atto i dialoghi e le trattative tra le due importanti ASD della provincia di Imperia, da una parte la BUDO Sanremo, consolidata realtà del Judo sanremese e dall’altra parte la DKD karate, presente da circa un ventennio sul fronte dianese e non solo (2005 anno di fondazione ndr). Ed è proprio grazie a “casa FIJLKAM” che i due sodalizi hanno dato il via alla condivisione del tatami nei locali di Via Canepa a Sanremo, dove i corsi di Judo e Karate, appunto, sono tenuti da tecnici federali e per la prima volta, nella città dei fiori, anche il karate sarà sotto l’egida dell’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

Le proposte del Budo Sanremo dunque, saranno Judo e Karate con corsi suddivisi per fasce di età dando spazio al settore giovanile, agli agonisti fino agli amatori che vorranno cimentarsi sia da novizi sia da vecchie glorie del tatami per qualche ora di allenamento all’insegna del sano divertimento per scaricare le tensioni quotidiane. "Conosco il M° Andrea Di Latte da alcuni anni - ha detto il Tecnico N. Gianforte - ed abbiamo collaborato spesso entrambi con il Comitato Regionale FIJLKAM per i nostri settori, da subito le nostre interazioni hanno prodotto sinergie e ci siamo trovati a dialogare sulla stessa lunghezza d’onda sia sugli approcci metodologici che sugli obiettivi, così ho deciso di aprire le porte del Budo Sanremo ad una collaborazione sul territorio.

L’ambizioso progetto nasce circa un anno fa quando in occasione di uno stage FIJLKAM i tecnici Gianforte (judo) e Di Latte (karate), prendendo spunto da molte altre realtà simili, già consolidate su altri territori, anche fuori regione, decidono di voler creare una proposta multidisciplinare FIJLKAM nella città dei fiori sia per sviluppare il karate agonistico che fino ad ora mancava a Sanremo, sia per consolidare appunto quello che la stessa federazione promuove su tutto il territorio nazionale.