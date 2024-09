Grande successo nel fine settimana per il 'Gran Prix - Città di Bordighera' organizzato dalla Biancheri Muller

Grande successo per il 'Gran Prix - Città di Bordighera' organizzato dalla Biancheri Muller, risultato il secondo evento speciale nazionale per la petanque sugli otto programmati dalla Federazione Italiana. Nella due giorni, svolta sui campi della società bordigotta in via Stoppani, si sono svolte 4 competizioni con la grande partecipazione di un numeroso pubblico.

Nella gara più importante, il 9° Memorial Lorenzo Carassale, hanno partecipato 41 formazioni a terne con la vittoria della squadra bordigotta composta da Antonio Lipari, Emanuele Goffredo e Silvio Lovera che hanno battuto di misura in finale per 13-12 la Costigliolese. Nella stessa gara, ottimo piazzamento sul terzo gradino del podio per altre due terne locali: una bordigotta, composta da Alessio Cocciolo, Diego Rizzi e Roberto Carassale, l'altra formazione del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia con Calogero Fazio, Piero Barrese e Fabrizio Gullace.

Anche nel 4° Memorial Giulio Biancheri Muller da annotare il successo locale. Nella competizione, hanno partecipato 49 coppie e la vittoria è andata al tandem locale con Emanuele Goffredo e Diego Rizzi che hanno battuto largamente il duo bordigotto composto da Antonio Lipari e Silvio Lovera. Nella gara femminile con 21 coppie presenti, la vittoria è andata alla Vita Nova Savigliano che in finale ha superato per 13-3 la coppia del G.S. Petanque Ventimiglia composta da Simona Claps e Liliana Greco.