Taggia, tornano le confezioni regalo per i nuovi nati: via alla sponsorizzazione per il "Pacchetto Nascita"

Il Comune di Taggia ha approvato un'importante iniziativa a sostegno delle famiglie con neonati: il "Pacchetto Nascita". Si tratta di confezioni regalo contenenti prodotti per neonati, come creme, pannolini, shampoo e salviette, che saranno offerte ai genitori al momento della registrazione del nuovo nato presso il Comune.

La giunta comunale, riunitasi il 17 settembre, ha deliberato l'avvio di una sponsorizzazione per la fornitura di questi pacchetti, rivolgendosi agli operatori del settore (negozi, supermercati, farmacie, parafarmacie). Il contratto di sponsorizzazione avrà una durata di un anno e prevede che le ditte partecipanti possano inserire nella confezione un proprio biglietto da visita, sconti o promozioni per i nuovi genitori.

L'iniziativa, che aveva già riscosso successo negli anni precedenti, sarà completamente finanziata dalle sponsorizzazioni, con un valore stimato di 1.500-2.000 euro all'anno, considerando che il Comune prevede circa 100 nascite all'anno. Il Comune ha infatti specificato che le scorte di confezioni regalo sono in esaurimento e, per questo motivo, si procederà con la pubblicazione di un avviso pubblico per trovare nuovi sponsor.

Nel caso di più adesioni, le aziende forniranno i loro prodotti a rotazione, in base all’ordine di adesione, garantendo la massima partecipazione. La consegna dei pacchetti sarà gestita direttamente dal personale dell'Ufficio Stato Civile. Questo gesto di attenzione per i nuovi nati e le loro famiglie sarà accompagnato da una lettera di benvenuto del sindaco Mario Conio, che ha sottolineato l'importanza di mantenere questo tipo di iniziative per sostenere la comunità locale.