Sanremo: multe n via Asquasciati durante il periodo di entrata o uscita dei bimbi dal nido dell'Almerini, alcune perplessità di ina mamma

"Tutti i giorni di frequenza scolastica, da tempo, chi deve portare i bimbi al nido o a scuola presso l’istituto scolastico Almerini, posteggia per il brevissimo tempo di entrata o uscita degli scolari che accompagna, sul lato destro della carreggiata in via Asquasciati. È una consuetudine che si è consolidata nel tempo per mancanza di altri posteggi. Naturalmente le accortezze sono di stare più a destra possibile per permettere lo scorrimento del traffico. Puntualmente però vengono elevate multe alle vetture. La domanda è: perché in prossimità di tutti gli altri edifici scolastici ciò non avviene? Anzi ci sono vigili che fermano il traffico per permettere che l’entrata e l’uscita degli scolari avvenga nel modo più sicuro possibile. Ci sono scuole e scolari di serie A e di serie B? Grazie una nonna alterata per le continue sanzioni.



Daniela".