Sanremo, degrado al cimitero della Foce, un nostro lettore: "Eterno è il disinteresse degli amministratori"

Il nostro lettore Massimo Crespi scrive alla redazione per esprimere il proprio parere in merito alle condizioni in cui versa il cimitero di Sanremo.

"Apprendiamo con sgomento che anche la decadenza, o meglio l' incuria è un' arte. Lo dimostra l' ennesimo "intervento" sul cimitero della Foce ove dormono, si presume in pace, intere generazioni di nostri concittadini. Assieme a loro hanno dormito generazioni di politici e amministratori che hanno pensato che i marmi e le opere d'arte che popolano questo luogo di pace, fossero eterni".

"Eterno invece è il loro disinteresse che si è protratto negli anni ed oggi si 'raccoglie' su quelle che un tempo significavano storia e decoro e che oggi stanno diventando macerie senza gloria. Potrebbe succedere che un giorno, forse non lontano, qualche mente illuminata decida di trasformarlo in un parcheggio interrato, raccogliendo in urne anonime i poveri resti. Allora tornerebbe come simpatico aforisma quel detto ' scusate se facciamo polvere'".