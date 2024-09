Fudoshin Karate Liguria tra i protagonisti della Festa dello Sport a Imperia

Ieri nella suggestiva cornice della Marina di Porto Maurizio a Imperia, si è svolta la ‘Festa dello Sport’, un evento organizzato nell'ambito del progetto ‘GAME UPI SPRINT: corsa verso un futuro inclusivo e sano’, promosso dalla Provincia di Imperia.



"Il progetto - si spiega nel comunicato - mira a sensibilizzare i giovani verso uno stile di vita sano attraverso eventi di sport comunitario, con un focus particolare sull'inclusività. Tra le molte associazioni sportive presenti alla festa il Fudoshin Karate Liguria.

La giornata, pensata per coinvolgere persone di tutte le età, ha visto la partecipazione di bambini e adulti che hanno potuto cimentarsi in diverse discipline sportive, grazie a stand appositamente allestiti per accogliere e guidare i partecipanti. L'evento ha avuto anche una forte componente sociale, grazie alla presenza di numerose associazioni dedicate allo sviluppo e all'integrazione dei ragazzi con disabilità. Il tutto sotto lo sguardo attento di diverse personalità politiche locali, che hanno voluto supportare e sottolineare l'importanza di iniziative di questo genere per la comunità.

Il Fudoshin Karate Liguria crede fermamente nei valori di rispetto, inclusione e impegno, portando sul tatami non solo le sue abilità tecniche, ma anche il messaggio di uno sport che può essere per tutti. Gli atleti del maestro Dario Regina di tutte le scuole da lui referenziate (Riva Ligure, Imperia, Diano Marina e SanRemo ) si sono unite per dare vita a questa giornata, mostrando la potenza e la disciplina del karate. Oss!".