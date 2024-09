Due giorni dedicati alla petanque, al via il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera (Foto)

Una due giorni dedicata alla petanque al circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller. Ha preso il via, ieri, il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera che vede la partecipazione dei campioni del mondo Diego Rizzi e Alessio Cocciolo e della selezione di Spagna, Svizzera, Irlanda, Monaco, Francia e Italia.

Nella giornata di ieri sono andati in scena il 9° Memorial Lorenzo Carassale, una gara a terne con poule iniziale e il 1° Memorial L. Carassale Junior, una gara giovanile a coppie under 18-15 con poule iniziale. I concorrenti sono scesi in campo per affrontare partite a tempo di 50 minuti e sfide ai 13 punti senza limiti di tempo. Alla conclusione si sono svolte le premiazioni.

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Vittorio Ingenito e l'assessore allo Sport Walter Sorriento. "Bordighera vive un altro fine settimana di grande sport con il Rally delle Palme, il Gran Prix di petanque e il Trofeo d'autunno di vela: tre prestigiosi eventi che valorizzano la vocazione outdoor del nostro magnifico territorio" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

"La nostra città ospita un importante evento di petanque, il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera. Ringrazio, perciò, gli organizzatori, il circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller e la Fib, e tutti coloro che hanno deciso di partecipare a queste due giornate di sport" - dice l'assessore Walter Sorriento - "Si parte con il Memorial Lorenzo Carassale ma ci sarà anche il Memorial Giulio Biancheri Muller, eventi di enorme impatto agonistico che, soprattutto, creano un momento di aggregazione sportiva e divertimento. Grazie a tutti e buon divertimento".

Oggi, il 22 settembre, invece, dalle 9.30 prenderà il via il 4° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, una gara a coppie con poule iniziale. "Sono previste partite a tempo di 50 minuti con eventuali due mani supplementari" - fanno sapere gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. I premi consisteranno nell'intero incasso più un rimborso spese di mille euro e un trofeo".

Dalle 10 verrà proposto il 1° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller femminile, una gara a coppie con poule iniziale. "Anche per le donne sono previste partite a tempo di 50 minuti con eventuali due mani supplementari" - dicono gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. I premi consisteranno nell'intero incasso più un rimborso spese di 500 euro e una targa. Premi speciali saranno offerti dalla società alle prime quattro coppie classificate. Sarà un cadeau in argento".