Bordighera, rombano i motori: da corso Italia parte il Rally delle Palme (Foto e video)

Rombano i motori. Si alza il sipario sulla 25esima edizione del Rally delle Palme in scena a Bordighera.

I concorrenti ieri mattina hanno effettuato le verifiche sportive al Palazzo del Parco e le verifiche tecniche sul lungomare Argentina. Si è svolta dal vivo lo shake down su 2,99 km della speciale di San Romolo. Nel pomeriggio, invece, i concorrenti, uno alla volta, sono partiti dalla pedana dello start sita in corso Italia, per affrontare il doppio passaggio sulla speciale di Perinaldo-Soldano, lunga 5,79 km inframmezzato da un riordino in Piazzale Zaccari e un parco assistenza sul lungomare Argentina. Il passaggio delle auto da rally ha creato qualche disagio alla viabilità cittadina, che è stata veicolata dagli agenti della polizia locale.

Oggi, domenica 22 settembre, invece, alle 8 i concorrenti lasceranno il riordino notturno di Piazzale Zaccari per affrontare il triplo passaggio sulle speciali Ghimbegna-San Romolo di 10,51 km e San Romolo-Perinaldo di 7,48 km con due riordini in Piazzale Zaccari e due parchi assistenza sul lungomare Argentina prima di tornare a Bordighera in corso Italia alle 17.10 per i festeggiamenti finali e le premiazioni.

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Vittorio Ingenito, il consigliere regionale Veronica Russo e il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri. "Bordighera vive un altro fine settimana di grande sport con il Rally delle Palme che valorizza la vocazione outdoor del nostro magnifico territorio" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito.