Ripartenza in grande stile per lo Judo Club Ventimiglia: sabato scorso uno stage a Genova

Intenso inizio di stagione per gli atleti dello Judo Club Ventimiglia che lo scorso weekend hanno partecipato ad importanti attività sportive all’RDS Stadium di Genova. Si è svolto sabato scorso uno stage tecnico condotto dal campione giapponese Shoei Ono, uno dei più forti judoka di tutti i tempi: 2 volte campione olimpico e 4 volte campione del mondo. Tutti gli atleti presenti hanno apprezzato moltissimo gli insegnamenti e i suggerimenti del maestro Ono, che sicuramente contribuiranno ad implementare il bagaglio tecnico-agonistico dei nostri judoka.

Domenica si è svolto il “Memorial Kenshiro Abbe”, gara internazionale a squadre. L’atleta dello Judo Club Ventimiglia Maruska Iamundo è stata convocata nelle fila della Rappresentativa Regionale Ligure. Importantissimo l’apporto di Maruska che ha vinto tutti gli incontri disputati ed ha contribuito in maniera tangibile alla vittoria finale del Team ligure. Come sempre tutte queste attività si svolgono sotto l’egida della Fijlkam (la Federazione ufficiale del Judo in Italia) e consentono ai nostri ragazzi e ragazze di vivere importanti esperienze sportive come allenarsi con i migliori atleti al mondo oppure essere convocati dalla squadra regionale o nazionale.

Intanto allo Judo Club Ventimiglia (unica Associazione affiliata FIJLKAM per il Judo a Ventimiglia) sono ripresi i corsi nella storica sede di Via Vittorio Veneto n°36. I nuovi iscritti potranno effettuare 2 settimane di prova gratuita. Le iscrizioni sono sempre aperte. I corsi sono tenuti da insegnanti tecnici FIJLKAM e da laureati in Scienze Motorie. Orario segreteria: lunedì - mercoledì – giovedì a partire dalle ore 16.