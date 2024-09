Calcio: Serie D, Imperia e Sanremese si dividono la posta: il derby finisce 1-1 (Fotogallery)

IMPERIA-SANREMESE 1-1 (61' D'Antoni, 71' Gandolfo)

IMPERIA: Sylla, Osagie, De Simone, G.Graziani, Scarrone, Gandolfo, Santanocito, Giglio, Bosetti, Costantini, Szerdi. A disp. Ventura, Destito, Comiotto, Corsini, Pisapia, T.Graziani, Fatnassi, Di Salvatore, Cassata. All. Buttu.

SANREMESE: Maffi, Bregliano, Larotonda, Maglione, Tedesco, D'Antoni, Monticone, Raggio, Lohmatov, Andreis, Rimondo. A disp. Bohli, Cesari, Bechini, Rocco, Di Fino, Grancara, Giustarini, Pasquale, Incorvaia. All. Gori.

ARBITRO: Raineri di Como

IMPERIA - Alla fine Imperia e Sanremese si dividono la posta al termine di un bel derby, che al 90° consegna un risultato tutto sommato giusto. Polemica all'uscita perchè i tifosi imperiesi vengono bloccati in tribuna per aspettare l'uscita dei tifosi matuziani. D solito nei professionisti funziona al contrario, esce prima il pubblico di casa. Finisce così un bel derby, risultato giusto per quello che si è visto in campo. Gran bella cornice anche sugli spalti

La cronaca del primo tempo:

1' inizia il derby! Imperia in divisa completamente gialla: scelta obbligata per l'unica maglia blu elettrica a disposizione della Sanremese

2' il primo tiro in porta è di Szerdi, debole e centrale, facile per Maffi

8' è subito battaglia a centrocampo, con l'Imperia che per il momento tiene di piu il pallino del gioco

9' Santanocito si libera bene e dopo una breve progressione per vie centrali cerca un piazzato debole che non può impensierire Maffi

13' punizione battuta da Bosetti dal lato corto dell'area di rigore matuziana, il cross è troppo alto per tutti. Poco dopo dall'altra parte, Sylla per poco non la combina con D'Antoni in agguato

17' primo cartellino giallo a Larotonda per gioco pericoloso in area nerazzurra ai danni di De Simone

22' De Simone non ce la fa dopo il colpo subìto, al suo posto entra Destito

24' la Sanremese chiede il penalty per un fallo di mano di Osagie sul tiro di Maglione dopo una mischia, ma l'arbitro indica di proseguire

35' gli ospiti hanno alzato il loro baricentro ma non riescono a produrre conclusioni pericolose. L'Imperia in questa fase aspetta e riparte

36' tiro di D'Antoni, Sylla non bene in due tempi, sul secondo si avventa Tedesco a dare fastidio all'estremo nerazzurro

38' si scaldano gli animi dopo un contrasto Bosetti Bregliano in cui la punta francese resta a terra e l'arbitro lascia proseguire il gioco

45' sono sei i minuti di recupero: quattro si sono persi soltanto per le cure a De Simone prima del suo cambio

46' ammonito Tedesco per proteste

47' angolo di Costantini, tacco volante di Bosetti ma Maffi sul suo palo c'è e blocca

49' ammonito Costantini che ferma Andreis al limite dell'area lanciato verso la porta dopo un bel contropiede matuziano

La cronaca della ripresa:

48' azione manovrata ma macchinosa dalla Sanremese: Lohmatov per Maglione, cross basso per D'Antoni che calcia debole

55' punizione Sanremese: Andreis scodella per Lohmatov che di testa mette in mezzo ma dopo una mischia è capitan Giglio ad allontanare. Primi due cambi per la Sanremese: Rocco e Cesari per Andreis e Rimondo

58' azione fluida dell'Imperia con il cross basso di Giglio per la conclusione troppo velleitaria di Bosetti

61' la Sanremese passa:cross di Cesari, la difesa imperiese prova a difendersi sul tiro di Lohmatov ma poi D'Antoni è il più lesto di tutti a trafiggere Sylla

63' nell'Imperia fuori Santanocito e Szerdi, dentro Thomas Graziani e Cassata

71' l'Imperia la pareggia: Thomas Graziani conquista un ottimo corner dal quale nasce la rete di Gandolfo, bravo a inserirsi sul secondo palo e a beffare Maffi

75' ammonito Rocco per la classica trattenuta di maglia su Cassata che stava scappando via

77' la mossa di Gori è Giustarini per D'Antoni

81' ci prova dai trenta metri Costantini ma senza fortuna

82' Di Fino per Lohmatov nella Sanremese

85' giallo per Monticone che stende Osagie lanciato verso l'area

89' ammonito anche Cassata per fallo su Cesari

90' dentro Di Salvatore per Costantini nell'Imperia.saranno 4 i minuti di recupero