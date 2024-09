Bajardo: due nuovi campi da bocce in paese, sabato prossimo uno stage con il pluricampione Gianni Laigueglia

I due campi da bocce allestiti da alcuni mesi a Bajardo, poco sotto il ristorante ‘La Pineta’, stanno ottenendo un ottimo successo e, soprattutto nell’ultima estate hanno visto molti residenti, turisti e qualcuno anche da fuori paese, trascorrere il tempo tra avvincenti partite all’ultimo punto. Ora il ristorante ‘La Pineta’ ha anche organizzato per sabato prossimo, dalle 12 in poi, uno stage con un pluricampione italiano della specialità ‘petanque’, molto in voga in Francia ma anche nella nostra provincia. Si tratta di Gianni Laigueglia, 66enne badalucchese che proporrà una serie di allenamenti a chi già pratica questo sport o a chi vuole avvicinarsi.

Laigueglia ha conquistato, nella sua carriera, ben 29 titoli italiani, tra individuali, coppie e terne ma anche un terzo posto al mondiale e lo stesso piazzamento ad un europeo. Nel palmares anche tre secondi posti ai Giochi del Mediterraneo. Quello di sabato è un appuntamento da non perdere per gli appassionati della petanque per poter vedere da vicino un grande campione e per cimentarsi sui due campi di bocce di Bajardo. Sono già annunciati molti giocatori, che si cimenteranno con Laigueglia per apprendere qualche segreto della specialità.