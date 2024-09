Ventimiglia, la stagione delle piogge è alle porte: iniziata la pulizia dei rii (Foto)

Sono iniziati gli interventi di pulizia e manutenzione dei rii a Ventimiglia. Lo annunciano il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera.

Lavori necessari per la difesa del suolo, soprattutto in vista della stagione delle piogge. "Sono in corso, in vista della stagione autunnale, gli interventi di pulizia dei rii sul territorio" - fanno sapere il primo cittadino e l'assessore con le deleghe ai Lavori pubblici e manutenzioni, al Verde pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri.

"Le opere prevedono pulizia, decespugliamento, sminuzzamento e rimozione del materiale vegetativo o lapideo al fine di consentire il corretto deflusso delle acque piovane" - sottolineano - "Gli interventi ammontano complessivamente a 22mila euro finanziati da Regione Liguria e riguardano il rio Sgorra, Tre Rii in località Latte, rio Bonarroti, rio San Secondo e rio Calvo".