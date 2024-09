Primo giorno di scuola anche per le 43 classi delI'Istituto Colombo di Sanremo e Taggia

Ieri è iniziato l’anno scolastico per le 43 classi dell’Istituto Colombo, divise tra la sede centrale di Sanremo e il plesso di Taggia. Tra queste ci sono ben otto classi prime con 211 giovani studenti, all’inizio del loro percorso scolastico nelle scuole superiori. Quest’anno infatti sono state attivate due classi dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex ragionieri), una dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri), due dell’indirizzo di Tecnico d’Informatica e Telecomunicazioni, una di indirizzo Moda e due classi nei percorsi liceali: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo.

Ad ottobre si aggiungerà anche una classe del corso serale di Amministrazione, Finanza e Marketing, rivolta a studenti lavoratori.

Ad accogliere i cosiddetti ‘primini’ – molti accompagnati dai loro genitori – sono stati i docenti coordinatori e lo staff di dirigenza composto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Jacona, con i due Vicepresidi, prof.ri Beppe Barletta e Alessandra Cerri.

La Dirigente ha rivolto il suo caloroso saluto alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e ai genitori presenti, porgendo i migliori auguri per affrontare serenamente l’anno scolastico. È noto che l’Istituto Colombo – che ricordiamo esiste da oltre un secolo nello storico edificio di piazza Eroi Sanremesi, da sempre ‘il Colombo’, e ha formato migliaia di cittadini del territorio – si è distinto per l’umanità e la vicinanza che i docenti hanno sempre dimostrato nei confronti degli studenti e per i tanti progetti che integrano la tradizionale offerta formativa.

Così la Dirigente, prof.ssa Lucia Jacona: “Iniziamo questo nuovo anno con rinnovato entusiasmo. La scuola è un luogo di crescita intellettuale e personale, un ambiente di apprendimento di idee, valori e competenze da sfruttare nel contesto della vita per renderlo migliore. La nostra scuola in particolare è un luogo vivo dove si coltiva la possibilità di stare bene insieme, dove si valorizzano le differenze e si cura la formazione della persona, il suo valore, la sua dignità e la sua identità. Noi, come componenti della comunità scolastica, cercheremo di affrontare con grandi impegno e responsabilità il difficile ma fondamentale compito di ‘progettare il futuro’, un futuro che questi ragazzi rappresentano.”