Riprese la attività del Karate Sanremo che domenica sarà tra le società protagoniste della Festa dello Sport

Con il mese di settembre sono riprese le attività del Karate Sanremo. Da circa due settimane, il maestro Nando Giancola, cintura nera VII Dan, con la collaborazione dell’istruttore Roberto Bestagno, cintura nera IV Dan, hanno riassunto i programmi di allenamento attesi con fervore dai propri allievi al termine della pausa estiva.L’ importante novità di questa nuova stagione è l’aggiunta dei corsi di Taiji-quan stile Yang e Stile Wu e Qigong diretti dalla Maestra Gina Mela, cintura nera IV Duan FiWuK-Coni.

Il Karate Sanremo è stato fondato dal Maestro Fernando Giancola nel 1976. Nando, che è cintura nera VII Dan, è tra i pochi Maestri in Italia con la carica più alta e l’esperienza di insegnamento più elevata. Da allora, nella storica sede del palazzetto dello sport di Villa Ormond, ha formato centinaia di allievi grandi e piccoli all’arte del Karate Do Tradizionale Shotokan secondo la tradizione del Maestro Hiroshi Shirai. Dai bambini più piccoli agli adulti, il maestro sa esattamente cosa è più adatto fare per riunire gioco, disciplina e tecnica in una unica materia. Più intransigente con gli studenti che frequentano da più tempo e più paziente con i nuovi, il Maestro Nando ha saputo portare gli allievi più diligenti a ottenere ottimi risultati anche nelle competizioni.

Il sodalizio è affiliato alla FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini). In occasione della Festa dello Sport, che si svolgerà domenica prossima a Villa Ormond, il Karate Sanremo ospiterà chiunque abbia la curiosità di avvicinarsi a queste discipline, certi che esse siano una vera scuola per la vita.