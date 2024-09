Il Sanremo Rugby inizia la sua 15ª stagione all’insegna del restyling: nuovo stemma per la società biancazzurra

La stagione sportiva 2024/2025 segna il quindicesimo anno di attività per il Sanremo Rugby, realtà consolidata nel panorama sportivo ligure, porta d’Italia per la palla ovale verso il confine con la Francia.

La società biancazzurra ha così deciso di iniziare la nuova annata all’insegna del restyling svelando il suo nuovo stemma, un trait d’union tra storia e contemporaneità del mondo rugbistico sanremese e non solo.

Il nuovo marchio del Sanremo Rugby riprende il leone simbolo della città, già presente nel precedente stemma, inserendo nella criniera la trama delle onde del mare. Il tutto all’insegna del biancazzurro, colori del club e del movimento sportivo sanremese.

Il leone del Sanremo Rugby ha quattro baffi di altrettanti colori che uniscono la storia giallonera del rugby cittadino con il primo esperimento di fine anni ’80 e il neroverde dell’Aquila Rugby, società che la compagine matuziana ritiene un esempio a cui tendere sul piano sportivo e non solo. Il Sanremo Rugby, inoltre, è nato proprio nel 2009, l’anno in cui la vita degli aquilani e dei suoi sportivi è stata sconvolta dal tragico terremoto. Il nuovo marchio del Sanremo Rugby campeggia già sulle fiancate del rinnovato pulmino che per tutta la stagione accompagnerà i ragazzi in giro per l’Italia e non solo.

Il restyling dello stemma è solo la prima iniziativa di una quindicesima annata di attività che vedrà una lunga serie di iniziative dedicate sia giocatori, sia ai partner. Eventi di qualità sempre all’insegna dell’innovazione.

Sarà messa mano anche alla club house di Pian di Poma per renderla sempre più a misura di famiglia e di atleta.

Un restyling grafico, quindi, che sottintende anche una nuova partenza in occasione del giro di boa dei 15 anni di attività.