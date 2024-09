Educare i ragazzi al rispetto per l'ambiente: chiusa con grande partecipazione la prima edizione del progetto green "Walking 4 Earth"

Si è chiusa con successo la prima edizione pilota del progetto di sensibilizzazione ambientale Walking 4 Earth, testata lo scorso anno scolastico 2023-24 a cavallo tra inverno e primavera su oltre 250 ragazzi del comprensorio scolastico di Alassio, dalla primaria alla secondaria inferiore. L'iniziativa è stata organizzata da Gesco, società partecipata del Comune di Alassio, col patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“L’educazione ambientale e il rispetto dei nostri sentieri e dei nostri boschi parte dai bambini e dai ragazzi in età scolare – commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati - Lo scorso anno scolastico abbiamo testato sul comprensorio di Alassio questo progetto, insieme a COREPLA come partner nazionale, e visto il successo registrato e l’affluenza di oltre 250 ragazzi abbiamo intenzione di riproporlo, magari in una formula più allargata come territorio e come livello delle scuole coinvolte”.

Importante partner del progetto il Consorzio Nazionale COREPLA, che ha collaborato con spunti contenuti e materiali didattici per le scuole che hanno aderito.

Il progetto W4E si sviluppava con lezioni teoriche in classe nei mesi invernali e, a seguire, in primavera, con le uscite sul sentiero del Butterfly Watching insieme alla Guida Ambientale Escursionistica Matteo Serafini, che sottolinea: “È stato un vero piacere poter collaborare al progetto didattico Walking 4 Earth e soprattutto gratificante vista la grande partecipazione di plessi scolastici, studenti e docenti. La tutela della Biodiversità e dei preziosi Servizi Ecosistemici fondamentali alla nostra vita sono tematiche sempre più attuali e importanti per le nuove generazioni che si preparano ad affrontare le sfide di un ambiente sempre più minacciato dalle attività umane. Le lezioni in classe e i laboratori sul campo sono serviti a sensibilizzare i partecipanti sulle problematiche legate all’ambiente ma anche a riscoprire le bellezze e i valori naturalistici proprio territorio”.

"È stato un progetto vincente, perché calato sul territorio e condotto da personale professionista. Gli alunni di scuola Primaria e di scuola media hanno potuto confrontarsi con guide competenti e capaci di incuriosirli. I sentieri della collina alassina si sono trasformati in un territorio da conoscere e scoprire, ma soprattutto da difendere"- dichiara la dirigente didattica dell'Istituto Comprensivo Ollandini, Sabina Poggio.

“La partecipazione numerosa ed entusiasta delle scuole di Alassio ci ha fatto molto piacere perché Gesco ha investito molto sul comprensorio sentieristico che circonda le nostre colline. Gli oltre 90 km di tracciati, diversi dal punto di vista paesaggistico e per caratteristiche morfologiche, sono un patrimonio naturale che va preservato ma soprattutto fatto conoscere ai turisti, alle famiglie e alle scuole per trasferire il più possibile l’importanza della tutela e del rispetto dell’ambiente che ci circonda – commenta Igor Colombi, direttore generale di Gesco - La ricchezza tematica delle nostre proposte è illustrata anche sul portale Visit Alassio ed è alla portata di tutti gli amanti del turismo green”.