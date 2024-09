Grande festa, Pasta Fresca Morena apre a Bordighera

Grande festa venerdì 13 settembre per l’inaugurazione a Bordighera di un punto vendita Pasta fresca Morena.

L’attività aperta a fine luglio ha inaugurato venerdì scorso 13 settembre 2024, il nuovo punto vendita al Mercato Coperto di Bordighera. Questa realtà si aggiunge alle altre già consolidate di Ventimiglia e Perinaldo.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Vittorio Ingenito assieme all’assessore al commercio Martina Sferrazza, il presidente del consiglio comunale di Bordighera Dr Stefano Gnutti e il consigliere Massimiliano Di Vito.

«Contenti- ha dichiarato il sindaco Ingenito- che Pasta Fresca Morena, abbia scelto di venire ad aprire a Bordighera; un ringraziamento vero, perché abbiamo una nuova attività con un nome che possiamo dire che è una garanzia. Un’esperienza ultra decennale in campo e soprattutto prodotti di eccellenza e di qualità».

«Siamo certi- continua il sindaco- che anche su Bordighera loro potranno avere la soddisfazione che hanno incontrato nel loro lungo percorso imprenditoriale».

La parola passa all’assessore al commercio Martina Sferrazza che che ricorda l’importanza e l’orgoglio per la città di Bordighera di annoverare questa nuova apertura, perché è sintomo di stimoli nuovi e supporto anche per altri commercianti. L’amministrazione sicuramente, ma anche i cittadini Bordighera sono molto felici e non possiamo fare altro che augurare un in bocca al lupo e buon proseguimento per la nuova attività.

Conclude ringraziando tutta l’amministrazione il titolare di Pasta Fresca Morena, Ramon Bruno, auspicando reciproche soddisfazioni.

Inoltre ad attendervi ogni giorno, troverete Pamela Adami con il suo sorriso.