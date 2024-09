Taggia: chiuso al traffico veicolare tratto di strada in via della Cornice, lato via Blengino, per pino pericolante

Mercoledì prossimo sarà chiuso al traffico veicolare a Taggia, dalle 8.30 alle 13.00, l’ingresso di via della Cornice, lato via Blengino.

Il Comune infatti effettuerà alcune prove di trazione per verificarne la stabilità su un pino in via Blengino a seguito di alcune avvisaglie che hanno destato preoccupazione durante l’ultima allerta meteo.

Per permettere le operazioni, volte a comprendere l'effettivo stato di salute della pianta, sarà necessario chiudere al traffico il tratto di strada dato che sarà occupato dai mezzi necessari all’intervento. L'accesso a via della Cornice sarà quindi esclusivamente pedonale.