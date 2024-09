Rete di videosorveglianza a Taggia, al via la gara d'appalto: costituita la commissione di gara

Lo scorso aprile il Comune di Taggia ha approvato un progetto per ampliare il sistema di videosorveglianza e lettura targhe in città, includendo la realizzazione di una rete in fibra ottica. Questo progetto, parte di un piano per migliorare la sicurezza urbana, è stato deciso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, geometra Dante Candeloro e, come noto, il costo totale dell’opera è di 307.400 euro.

Per assegnare i lavori, il Comune ha costituito una commissione di gara che seguirà la procedura per scegliere l’azienda che realizzerà il progetto. La selezione avverrà tramite inviti diretti alle aziende qualificate, senza bisogno di un bando pubblico, e verrà basata sul criterio del minor prezzo.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Davide De Faveri e ha l'obiettivo di rafforzare la sorveglianza sul territorio, contribuendo a ridurre la criminalità e migliorare la sicurezza dei cittadini. La fase di gara è un passaggio chiave per avviare i lavori, che saranno seguiti dallo stesso geometra Candeloro, nominato anche Responsabile Unico del Progetto.