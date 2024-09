110 eventi in 60 giorni, così la stagione estiva a Taggia si è rilevata un successo: "Numeri positivi su tutti i fronti"

La stagione estiva a Taggia si è conclusa con un bilancio positivo, confermando la località come una delle mete preferite per turisti e visitatori. Il sindaco Mario Conio ha espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il successo dell’offerta turistica e degli eventi organizzati nel corso dell’estate.

Il Comune alle porte di Sanremo ha registrato un’ottima affluenza durante la stagione estiva, con numeri in piena linea con le estati passate. L'offerta turistica, caratterizzata da oltre 110 spettacoli ed eventi, è stata molto apprezzata, attirando non solo residenti ma anche molti visitatori dalle località vicine.

"La stagione estiva è stata sicuramente positiva - ha affermato il sindaco Mario Conio - con la nostra città che si è distinta per la grande varietà di spettacoli offerta a turisti e cittadini. Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale c'è grande soddisfazione: devo fare i complimenti all'assessore Dumarte per quanto è riuscita a costruire nel corso dei mesi. Anche i numeri ci sorridono: sono tanti i turisti arrivati nel nostro comune, molti anche dai paesi limitrofi".

L’assessore al Turismo Barbara Dumarte e la consigliera comunale Chiara Cerri, insieme al personale degli uffici comunali, hanno lavorato intensamente per garantire un programma estivo ricco e variegato, capace di soddisfare le diverse esigenze del pubblico. Gli eventi hanno spaziato dalla musica alle manifestazioni culturali, coinvolgendo la comunità e rafforzando l'attrattiva turistica di Taggia.



Dal carnevale estivo ai mercoledì sera con Gianni Rossi passando al grande evento 'Voglio tornare agli anni '90' e a tutte le manifestazioni che hanno coinvolto i centri e le vie di Taggia e Arma: con quasi 2 eventi al giorno, dal 1° luglio al 31 agosto, il comune taggiasco è stato il centro di gravità permanente di un'estate all'insegna del divertimento e della spensieratezza.