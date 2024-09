Coppa Davis, Berrettini batte Van de Zandschulp e Italia-Olanda 1-0

(Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 1-0 sull'Olanda dopo il primo singolare del match valido per l'ultima giornata del gruppo A di Coppa Davis. Matteo Berrettini, numero 43 del mondo, supera in rimonta Botic Van de Zandschulp, numero 68 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e 21 minuti. Tra poco in campo Flavio Cobolli, contro Tallon Griekspoor. L'Italia è già qualificata alla Final 8 di Malaga ma in caso di successo sugli 'orange' chiuderebbe il girone al primo posto.