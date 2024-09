Calcio. Serie D, buona la prima casalinga stagionale della Sanremese: Cairese piegata 2-1

SANREMESE-CAIRESE 2-1 (65'Monticone, 68' Raggio, 95' Sassari)

Finisce qui. La Sanremese vince la prima partita stagionale

95' sugli sviluppi di una punizione, Sassari di testa insacca alle spalle di Maffi

88' rovesciata in area di Tedesco bella da vedere ma poco efficace. Palla che si perde alta

85' Cesari per Rimondo

78' Floridia per Castiglia nella Cairese. La Sanremese cambia Grancara con Maglione

75' altri cambi: Ngamba per Silvestri e Andreis per Giustarini

73' punizione dal limite di Silvestri che sale di poco sopra la traversa

70' Di Fino per Lohmatov

68' punizione di D'Antoni, respinge Cangane, Raggio si avventa per primo e in tap in infila la rete del raddoppio

65' Gori gioca la carta Tedesco al posto di Rocco. Poco dopo cross di Raggio e incornata vincente di Monticone per il vantaggio matuziano

63' ammonito anche Bregliano per fallo a centrocampo

61' ammonito mister Boschetto per proteste

60' ammonito Gueye per fallo su Bregliano

55' la punizione di Giustarini deviata di testa dalla barriera tocca la parte esterna della rete sopra la traversa

52' Gueye per Turone è il primo cambio di Boschetto

48' ottima combinazione Sassari Turone con quest'ultimo che centra il primo palo esterno

Inizia la ripresa

Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo

42' grande azione di Sassari che però viene stoppato e la difesa di casa si rifugia in corner

33' ammonito Giustarini per fallo su Boveri

30' Rimondo fa tutto da solo ma il suo destro è debole e facile preda di Cangane

27' aveva segnato Giustarini dopo una bella progressione di Rocco e un velo di D'Antoni, ma l'arbitro annulla per offside

24' punizione di Giustarini, testa di Monticone perfetta che però finisce tra le braccia di Cangane

23' Capitan Boveri è il primo ammonito del Match

18' non si capiscono Giustarini e Rimondo: il passaggio filtrante del primo non va a buon fine

14' ritmi balneari, fase ancora di studio e squadre abbastanza lunghe

3' la prima conclusione è di Rimondo, il suo mancino è deviato in corner

1' inizia il match!

SANREMESE: Maffi, Bregliano, Larotonda, Rocco, D'Antoni, Monticone, Raggio, Lohmatov, Grancara, Giustarini, Rimondo. A disp. Bohli, Cesari, Bechini, Maglione, Tedesco, Di Fino, Pasquale, Andreis, Incorvaia. All. Gori.

CAIRESE: Cangane, Garbarino, De Mori, Boveri, Gargiulo, Castiglia, Sassari, Turone, Federico, Silvestri, Anselmo. A disp. Canonica, Kone, Nganba, Onkony, Lartey, Chiarlone, Floridia, Garcia, Gueye. All. Boschetto.

ARBITRO: Zadrima di Pistoia.