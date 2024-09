La Sanremese riparte dal "Comunale": dopo i due stop di Vado e Albenga, i ragazzi di Gori rialzano la testa tra le mura amiche grazie al 2-1 sulla Cairese. Felici per il successo, un po' meno per non aver portato a casa anche il clean sheet. Ma è una vittoria che dà morale in vista del derby di mercoledi a Imperia.

Sono questi gli argomenti toccati nella conferenza stampa post partita con mister Gori, il presidente Masu, e i due bomber di giornata, i difensori Raggio e Monticone.