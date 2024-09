Sanremo: Bussana vecchia soggetto di un reportage di produzione Rai, andrà in onda sulla terza rete

Non è la prima volta che le telecamere della tv nazionale arrivano a Bussana: nel 2021 le telecamere di Mediaset erano arrivate per raccontare il territorio, ma questa volta è toccato ai giornalisti della televisione di Stato, che ha colpito profondamente Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report. Arrivato in Riviera lo scorso giugno per presentare un libro a Ospedaletti, è rimasto colpito dal paesaggio di Bussana, decidendo di narrare tramite un reportage affidato al giornalista Alessandro Spinnato la rinascita avuta dal borgo negli anni '60, e che andrà prossimamente in onda sui Rai3.

Il reportage, che ha raccolto numerose testimonianze di abitanti e artisti locali - racconta il consigliere comunale Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo - offre uno sguardo profondo e appassionato sull’evoluzione di Bussana Vecchia. La comunità ha accolto con grande entusiasmo il team di Rai3, apprezzando particolarmente la sensibilità di Ranucci per aver colto l’unicità del luogo e la disponibilità di Spinnato nel raccogliere le storie personali e collettive del borgo attraverso il tempo. Questo reportage, che non si configura come un'inchiesta ma come un breve documentario sulla storia e sulla cultura del villaggio, esplora vari punti di vista e rivela l'unicità di Bussana Vecchia attraverso le esperienze dei suoi abitanti.

Il borgo rappresenta un patrimonio inestimabile del nostro territorio, un tesoro culturale che merita di essere preservato e valorizzato. Questo progetto non solo offre al nostro villaggio l’opportunità di ottenere ulteriore visibilità a livello nazionale, ma mette in luce anche l’importanza di conservare e promuovere il patrimonio storico e artistico di cui è foriero. Con la prossima diffusione del reportage su uno dei programmi più prestigiosi della televisione italiana, Bussana Vecchia avrà l'opportunità di consolidare il suo legame tra passato e presente e di farsi conoscere ulteriormente in tutto il paese, rafforzando il suo ruolo come gioiello culturale del Comune di Sanremo".