'Sportivamente Vallecrosia', divertimento e avventura all'aria aperta: in tanti a "Orienteering insieme" (Foto e video)

Sport, divertimento, avventura e orientamento per famiglie. Prosegue con successo 'Sportivamente Vallecrosia'. Tante persone, bambini, ragazzi e adulti, hanno preso parte, nel pomeriggio odierno, a 'Orienteering insieme'.

Dopo la sfida '100 tiri challenge' all'oratorio Don Bosco, che ha dato il via alla manifestazione, la proiezione del film 'Invictus' nella sala polivalente del Comune , la giornata a porte aperte alla società sportiva Dap di danza 'Dance Art Project' di Vallecrosia e una conferenza per il benessere nello sport dal titolo 'Corsi per la vita' con il cardiologo Giovanni Mascelli, oggi pomeriggio è stata proposta un'attività per le famiglie.

E' la squadra de 'I recuperati', alla fine, ad aggiudicarsi la sfida a tempo per famiglie lungo un percorso a tappe sul lungomare. "Un'opportunità per mettersi in gioco, in una sfida a tempo lungo un percorso a tappe, muniti di cartina" - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice parlando di 'Orienteering insieme' a cui ha anche partecipato in prima persona - "I partecipanti, divisi in squadre, sono partiti dalla pista di pattinaggio sul solettone sud e sono andati sulla passeggiata a mare fino in via I Maggio, poi sono tornati indietro dirigendosi fino a Rattaconigli e, infine, sono tornati al punto di partenza dove si è svolta la premiazione. Vinceva chi concludeva il percorso in meno tempo rispondendo correttamente a tutte e tredici le domande presenti sul foglio che è stato consegnato alla partenza. E' andata molto bene, tutti si sono divertiti e al contempo hanno fatto sport all'aperto".

Il prossimo appuntamento della manifestazione 'Sportivamente Vallecrosia', proposta dal Comune insieme a don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice, sarà domani, il 14 settembre. All'oratorio Don Bosco andrà, infatti, in scena la Festa dello Sport, una giornata all'insegna del divertimento con la scoperta di nuovi sport. Alle 9.45 vi sarà l'inaugurazione alla presenza delle autorità civili e con la partecipazione degli Sbandieratori. Alle 15 prenderanno il via le attività delle varie associazioni sportive della zona e, infine, alle 19 verrà celebrata la messa dello sportivo nel cortile dell'oratorio, che concluderà così la settimana in movimento all'insegna del divertimento e alla scoperta dello sport.