Pallamano, l'Abc Bordighera inizia la stagione con le feste dello sport (Foto)

Prende il via, nel fine settimana, la stagione agonistica 2024-25 dell'Abc Bordighera Pallamano 1971.

L'associazione sportiva parteciperà alle giornate dello sport che andranno in scena a Vallecrosia, sabato 14 settembre dalle 15 alle 17 nell'oratorio Don Bosco, e a Bordighera, domenica 15 settembre dalle 9 alle 17 presso la palestra Conrieri.

"L'attività quest'anno sarà svolta interamente al Palasport di via Diaz a Bordighera il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 per babyhand under 9 e under 11 (2014-2015-2016-2017-2018); dalle 18 alle 19.30 per l'under 13 (2010-2011-2012-2013). A seguire, si allenerà la prima squadra composta da atleti nati prima del 2009" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Tutte le formazioni parteciperanno a campionati promozionali e agonistici sia in Italia che Francia. La società è anche impegnata per costituire un settore femminile, assente da diversi anni su una piazza che nel passato ha partecipato al campionato di serie A. Per tutto il mese di settembre la prova sarà gratuita. Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@abcbordighera.it o telefonare al 3332004952".