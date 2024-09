Torna la raccolta di cibo per i gatti randagi seguiti sempre con amore dalla ‘Lega del Gattino’ di Sanremo. Domani, infatti, per tutto il giorno al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia (all’interno del parco commerciale Spazio Conad), verrà allestita una raccolta cibo per i randagi.

Sempre domani l'associazione 'AdottaLiguria' organizza, dalle 9 alle 18, una raccolta di cibo per cani e gatti sfortunati presso Arcaplanet di via Roma a Sanremo.